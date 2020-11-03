Жители Кемерова выбрали дороги для ремонта в 2021 году

Жители Кемерова выбрали, какие дороги они хотят видеть отремонтированными в 2021 году. Для этого было запущено официальное голосование, которое уже завершилось.

Общественное обсуждение плана дорожных работ на будущий год власти провели на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». По его итогам в программу включен ремонт шести крупных тротуаров, реновация асфальтобетонного покрытия на 27 дорогах, а также завершение капремонта одной магистрали и строительство нового участка дороги.

В следующем году планируется ремонт тротуаров по адресам:

-улица Александрова в Кировском районе по обеим сторонам;

-улица Соборная от проспекта Октябрьского до проспекта Ленина по четной стороне;

-улица Ворошилова от проспекта Химиков до улицы Марковцева по четной стороне и др.

Также в 2021 году будет выполнен ремонт дорожного покрытия по улице Рукавишникова от улицы Сарыгина до улицы Красноармейской, участка проспекта Советского – от кольца ТОКЕМ до улицы Первой Стахановской, улицы Соборной от проспекта Ленина до улицы Сибиряков-Гвардейцев, улицы Красноармейской от улицы Мичурина до улицы Соборной.

Комплексная реновация коснется завокзальной части Заводского района. В программу ремонта включены:

-улица Мартемьянова от улицы Апрельской до улицы Пчелобаза;

-улица Механизаторов от улицы Пчелобаза до улицы Докучаева;

-улица Муромцева от улицы Докучаева до улицы Муромцева,8;

-улица Пчелобаза от улицы Механизаторов до улицы Пчелобаза, 25 и другие.

Большой объем работ запланирован в поселке Боровой – в программу ремонта вошли следующие объекты:

-улица Узкоколейная от улицы Ракитянского до улицы Декабрьской;

-улица Невельская;

-улица Благовещенская от улицы Невельской до улицы 2-й Парниковской;

-улица 2-я Парниковская от улицы Благовещенской до улицы Городецкой;

-улица Городецкая;

-переулок Юбилейный;

-улица 2-я Юбилейная;

-улица 2-я Бухарская от улицы 2-я Юбилейная до улицы 2-я Бухарская, 68.

-В программу национального проекта также вошло строительство и капитальный ремонт участков дорожной сети Рудничного района. В следующем году улица Институтская получит продолжение на участке от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта, - сообщили в администрации Кемерова. - Также будет завершен капитальный ремонт Соснового бульвара от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров с расширением проезжей части и демонтажем старых трамвайных путей. Первый этап ремонта выполнен в 2020 году на участке от улицы Терешковой до поворота в Кардиоцентр.