Жители Кемерова выбрали дороги для ремонта в 2021 году
Жители Кемерова выбрали, какие дороги они хотят видеть отремонтированными в 2021 году. Для этого было запущено официальное голосование, которое уже завершилось.
Общественное обсуждение плана дорожных работ на будущий год власти провели на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». По его итогам в программу включен ремонт шести крупных тротуаров, реновация асфальтобетонного покрытия на 27 дорогах, а также завершение капремонта одной магистрали и строительство нового участка дороги.
В следующем году планируется ремонт тротуаров по адресам:
-улица Александрова в Кировском районе по обеим сторонам;
-улица Соборная от проспекта Октябрьского до проспекта Ленина по четной стороне;
-улица Ворошилова от проспекта Химиков до улицы Марковцева по четной стороне и др.
Также в 2021 году будет выполнен ремонт дорожного покрытия по улице Рукавишникова от улицы Сарыгина до улицы Красноармейской, участка проспекта Советского – от кольца ТОКЕМ до улицы Первой Стахановской, улицы Соборной от проспекта Ленина до улицы Сибиряков-Гвардейцев, улицы Красноармейской от улицы Мичурина до улицы Соборной.
Комплексная реновация коснется завокзальной части Заводского района. В программу ремонта включены:
-улица Мартемьянова от улицы Апрельской до улицы Пчелобаза;
-улица Механизаторов от улицы Пчелобаза до улицы Докучаева;
-улица Муромцева от улицы Докучаева до улицы Муромцева,8;
-улица Пчелобаза от улицы Механизаторов до улицы Пчелобаза, 25 и другие.
Большой объем работ запланирован в поселке Боровой – в программу ремонта вошли следующие объекты:
-улица Узкоколейная от улицы Ракитянского до улицы Декабрьской;
-улица Невельская;
-улица Благовещенская от улицы Невельской до улицы 2-й Парниковской;
-улица 2-я Парниковская от улицы Благовещенской до улицы Городецкой;
-улица Городецкая;
-переулок Юбилейный;
-улица 2-я Юбилейная;
-улица 2-я Бухарская от улицы 2-я Юбилейная до улицы 2-я Бухарская, 68.
-В программу национального проекта также вошло строительство и капитальный ремонт участков дорожной сети Рудничного района. В следующем году улица Институтская получит продолжение на участке от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта, - сообщили в администрации Кемерова. - Также будет завершен капитальный ремонт Соснового бульвара от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров с расширением проезжей части и демонтажем старых трамвайных путей. Первый этап ремонта выполнен в 2020 году на участке от улицы Терешковой до поворота в Кардиоцентр.