Коронавирус в Кузбассе, новости на 3 ноября: 7 умерли, 195 заболели, 301 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, новости на 3 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Вот и на утро 3 ноября появились как новые заболевшие и умершие, так и новые выздоровевшие.

За минувшие сутки в регионе выявили 195 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента начала пандемии общее число пациентов с COVID-19 достигло 16 018 человек. Из них 4474получают медицинскую помощь, а 11296 уже выздоровели и выписаны из больниц. О последних 301 случае выздоровления стало известно на утро 4 ноября. Кроме того, 5760 человек находятся под наблюдением врачей.

Пополнилась и печальная статистика. Так, на утро 3 ноября стало известно о семи умерших пациентах инфекционных стационаров, у которых ранее выявили коронавирус. Общее число умерших достигло 248 человек

Статистика. Яндекс.

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