Житель Белова три дня прожил в доме с телом убитой жены

По мнению близких семья была вполне благополучной. Фото: соцсети

Изуродованное тело 39-летней жительницы Белово обнаружила ее мать утром 26 октября. Ее насторожило трехдневное молчание дочери, к тому же, 11-летний внук просился к маме. Но открыв дверь дома, где дочь жила с зятем, женщина увидела жуткую картину.

- Многочисленные переломы ребер, полностью разбитое фиолетовое лицо - это зафиксировал судмедэксперт. Мама даже не сразу ее опознала, - рассказала "КП" подруга погибшей, побывавшая на церемонии прощания. Обследование тела также показало, что женщина была убита еще за три дня до обнаружения.

44-летний зять был дома, кулаки его были разбиты. Незадолго до прихода тещи он также повредил себе вены острым предметом.

Следов крови убитой в доме не оказалось.На полу и стенах была только кровь ее мужа - из раны, которой он нанес себе сам. Предположительно, мужчина замыл кровь супруги.

Друзья и клиенты убитой - она была маникюрным мастером и работала на дому - до сих пор пребывают в шоковом состоянии от такого жестокого убийства. Женщина имела репутацию хорошего мастера и неравнодушного человека. Она сотрудничала с группой волонтеров "Доброе сердце", помогала бездомным животным. На момент смерти у нее дома были на передержке несколько кошек и собак.

Отношения супругов друзья называют сложными. По словам знакомых, муж ее ревновал, а потому и поднимал руку. "Видела синяки и разорванную губу, " - рассказывает подруга убитой. Однако в целом отношения в семье считались вполне благополучными.

Что больше всего удивляет всех сопричастных - это позиция правоохранительных органов. После допроса мужа убитой отпустили. Оснований для его помещения под стражу не нашли. - Следователь говорит, что до суда он может быть на свободе! - возмущаются друзья и родные убитой.

В данное время мужчина спокойно ходит на работу сантехника. Ребенеок находится у бабушки.

Получить комментарий правоохранительных органов по громкому убийству женщины в белово пока не удалось.