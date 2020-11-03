Комфортная городская среда: Полмиллиарда рублей направили на благоустройство парков и скверов в 2020 году

Новые общественные пространства радуют современными архитектурными решениями и улучшают облик территорий. Фото: пресс-служба АПК

В 2020 году в Кузбассе на благоустройство общественных пространств - парков, скверов, площадей и прогулочных зон - было направлено более 500 миллионов рублей. На эти средства удалось построить, отремонтировать и привести в порядок около 200 объектов в разных городах и районах.

Пространства преображаются

Первым по нацпроекту «Жилье и городская среда» в области отремонтировали парк Победы в селе Заринское Беловского района - преобразившееся место отдыха открылось в июне. Теперь в парке есть освещение, обустроена велосипедная дорожка, детская и спортивная площадки с тренажерами, приведена в порядок аллея у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

А в Юрге по нацпроекту благоустроили аллею, которая ведет к мемориальному комплексу памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941 - 1945 годах. Теперь здесь комфортная прогулочная зона протяженностью около полукилометра, вымощенная тротуарной плиткой. Также специалисты заменили освещение и установили новые конструкции, в которых будут размещены портреты и биографии юргинских героев Великой Отечественной войны. Кстати, название для аллеи пока не выбрали - жители могут сами предложить варианты. Голосование будет проходить на информационной платформе «Кузбасс Онлайн» до 30 ноября.

Совсем иначе стала выглядеть площадь Победы в Калтане, где обычно проводятся городские мероприятия. В рамках программы благоустройства здесь расширили территорию площади, обновили брусчатку, установили новое освещение, звуковое оборудование, скамейки. Кроме того, заменили гранитные стелы и мемориальные плиты с именами погибших в годы Великой Отечественной войны, обновили оформление Вечного огня. Финансирование работ составило 6,4 миллиона рублей, из них 5,6 миллиона направлено из федерального бюджета. Также в Калтане благоустроили общественную территорию в районе филиала ДК «Энергетик» в поселке Малышев Лог. Здесь на радость детворе и поклонникам здорового образа жизни обустроены зоны для занятий разными видами спорта: волейбольная площадка, воркаут-зона, дорожки для катания на роликах и скейтах. До конца года территорию заасфальтируют, а в следующем году уложат резиновое покрытие и установят спортивное оборудование.

Хорошие инициативы

В уходящем году прекрасно проявила себя областная программа инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива». По ней в селе Таловка Яшкинского округа благоустроили сквер Памяти. По просьбам местных жителей здесь появились дорожки, малые архитектурные формы, ограждения. На благоустройство территории направили более 1,5 миллиона рублей. В ближайшее время на средства, собранные жителями, в сквере установят памятник жертвам сталинских репрессий.

Кроме того, в поселке Яшкинский возродили заброшенный сквер Ветеранов, где участники Великой Отечественной войны 25 лет назад высадили липы. Здесь заасфальтировали дорожки, провели освещение, установили скамейки и урны. Центральное место в сквере заняла стела Памяти, которую изготовил местный житель Александр Кустов.

Конечно, перечислить все проекты, выполненные за год, трудно, но работа проведена большая и в следующем году обязательно продолжится.

СКАЗАНО

«В целом на благоустройство общественных пространств Кузбасса в 2020 году было направлено более полумиллиарда рублей. Из них примерно 400 миллионов были выделены из федерального и областного бюджетов по нацпроекту «Жилье и городская среда». На эти средства планировалось обновить 50 общественных пространств, но экономия по итогам торгов позволила увеличить их количество до 58. Кроме того, активная работа проходила в рамках областной программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Объем финансирования в этом году составил 125 миллионов рублей, на эти средства благоустроены 142 разных объекта по предложениям местных жителей».

Губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

В Междуреченске планируют развивать промышленный туризм

В Междуреченске новый угольный разрез могут сделать объектов промышленного туризма. Такую идею озвучил глава города Владимир Чернов.

Как рассказал мэр, в 24 километрах от Междуреченска, в притоках реки Усы, будет разрабатываться новый участок - «Кумзасский 1-2». И большое внимание городские власти намерены уделить вопросам экологии.

Промышленный туризм может стать импульсом для развития многих городов. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

- Наша принципиальная позиция остается неизменной - добывать уголь компания обязана цивилизованно, с соблюдением всех современных экологических требований. Уса не должна пострадать! Как нас уверило руководство компании, технологически они готовы к реализации этого проекта. Инфраструктуру строить не нужно - она уже есть на другом берегу реки. Потребуется только построить мост. Ну и первым делом - очистные сооружения! - сообщил Владимир Чернов на своей официальной странице в соцсетях.

Он добавил, что в процессе переговоров родилась идея сделать новый разрез объектом промышленного туризма. Тогда люди смогут приезжать и со смотровой площадки наблюдать за самыми современными способами добычи черного золота.

- Также мы обсудили с руководством компании возможность публичного доступа к камерам видеонаблюдения, которые будут установлены по всему периметру объекта, чтобы работу смог увидеть любой желающий, - добавил мэр. - Деятельность разрез начнет еще нескоро. Ближайшие три-четыре года компания потратит на разработку проекта. Будем проводить общественные слушания и взвешивать каждое предложение. Наша цель - чтобы негативное влияние на экологию было минимальным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Текущий нестандартный, тяжелый год для туристической отрасли одновременно стал годом новых возможностей, открыл для нее новые горизонты. Закрытие границ помогло активному развитию внутреннего туризма в Кузбассе: появились авторские туры, открылись новые экскурсионные маршруты. Промышленный туризм сегодня способен стать инструментом экономического развития наших городов, в том числе и моногородов. Этот потенциал в Кузбассе огромен.

(Губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ - на заседании координационного совета.)