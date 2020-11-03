«Ночь искусств-2020» в Кузбассе: слушаем Дениса Мацуева и смотрим «Призрак оперы» [онлайн-трансляция]

Проект «Классика. Неофициальный визит» семейный, он будет интересен и понятен не только взрослым, но и совсем юным зрителям. Фото: kemfil.ru

Из-за эпидемиологической ситуации в 2020 году «Ночь искусств» в Кузбассе проходит в формате онлайн. Публикуем полную программу мероприятий и рассказываем, что интересного можно посмотреть, не выходя из дома.

Государственная филармония Кузбасса

Филармония приглашает жителей региона на два мини-концерта «Классика. Неофициальный визит», в рамках которых зрители смогут увидеть фрагменты ярких, искрометных выступлений артистов филармонии.

Гостям, присоединившимся к виртуальной трансляции, представят популярные американские песни, фрагмент мюзикла «Призрак оперы», знаменитую Bésame mucho и классиков английской литературы. Все это будет в программе «Классика. Неофициальный визит. Иностранцы у нас».

А во второй программе цикла - «Классика. Неофициальный визит» - «Музыканты улыбаются» - прозвучит задорная, озорная, веселая и сатирическая музыка, дуэты из оперетт и музыкальных комедий, будут показаны динамичные танцы, необычные партии.

Зрители увидят фрагменты выступлений Губернаторского симфонического оркестра, струнного квартета «Элегия», Губернаторского духового оркестра, литературного театра

«Слово», губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», Губернаторского камерного хора и солистов филармонии.

Проект «Классика. Неофициальный визит» семейный, он будет интересен и понятен не только взрослым, но и совсем юным зрителям, тем более что в финале организаторы приготовили для зрителей музыкальную загадку.

3 ноября, начало в 18.30 и 19.00

Посмотреть концерт онлайн можно здесь >>

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В литературно-музыкальной программе зрители услышат прозаические отрывки и вокальные композиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Библиотека Кузбасса имени Василия Федорова

Государственная научная библиотека Кузбасса имени Федорова приглашает посмотреть трансляцию из Концертного зала Чайковского «Денис Мацуев представляет: «Новым именам» - 30 лет!».

В Витражном зале библиотеки пройдет музыкально-поэтический вечер «Быть…». В литературно-музыкальной программе зрители услышат прозаические отрывки и вокальные композиции от участников литературного клуба «Блокнот», студентов факультета режиссуры и актерского искусства и творческого вокального клуба «Точка пения!».

Также на вечере прозвучат прекрасные вокальные-хоровые композиции городского сообщества «СводныйХОРдляВСЕХ» и праздничного хора церкви Святой Троицы.

3 ноября, начало в 19.00

Посмотреть трансляцию онлайн можно здесь >>

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Во время мастер-классов на выставке покажут, как создать арт-объекты из мусора. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Библиотека для детей и молодежи

Кемеровская библиотека для детей и молодежи, больше известная горожанам как «Библиотека на Арочной», презентует выставку «Лучшие книги мира», а также экологический проект «Арт-ресайклинг в библиотеке», где во время мастер-классов покажут, как создать арт-объекты из мусора.

Любителей литературы журналист Наталья Шицкая познакомит со своей новой повестью, а маленькие читатели услышат авторскую аудиосказку «Во время дождя» и увидят постановку произведения Бориса Заходера «Почему рыбы молчат» в исполнении театра теней.

3 ноября, начало в 19.00

Отправляемся на виртуальную выставку – сюда >>

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Зрителям покажут фотофильм «Музейное закулисье» о тайной работе музея, невидимой для посетителей Фото: Олег ЗОЛОТО

Кузбасский музей ИЗО

Музей изобразительных искусств Кузбасса представит историю области в рамках проекта «Шедевры музея к 300-летию Кузбасса».

Также зрителям покажут фотофильм «Музейное закулисье» о тайной работе музея, невидимой для посетителей, организуют мастер-класс «Осенний букет» с использованием еловых шишек, проволоки, бумаги, клея и краски и проведут розыгрыш билетов на посещение музейных выставок.

Интересным обещает быть интервью с директором музея Ларисой Мызиной о выставках из Русского музея, которые сейчас доступны жителям и гостям областного центра, а также рассказ реставратора первой категории Виктории Ефименко о реставрации картин в Музее изобразительных искусств Кузбасса.

Посетить музей ИЗО онлайн можно здесь >>

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Центр народного творчества

Центр народного творчества Кузбасса организовал онлайн-выставку «Современный Кузбасс в фотографиях». На ней будут представлены 200 работ 53 кузбасских фотографов - любителей и профессионалов.

3 ноября, начало в 18.00

Смотрим онлайн-выставку – здесь >>

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Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих

Специалисты библиотеки на платформе Zoom в режиме видеосвязи покажут, как с помощью поэтического слова можно выразить свою любовь к Родине, а для юных участников акции специалист тифлостудии «Веселые пальчики» покажет сказку с шумовым оформлением «Три поросенка».

3 ноября, начало в 16.00

Посмотреть можно здесь >>

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В постановке артисты предлагают зрителям поразмыслить о силе человеческой любви. Фото: театр кукол "Сказ"

Новокузнецкий театр кукол «Сказ»

Артисты представят зрителям видеозапись премьерного спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведению Александра Сергеевича Пушкина.

В постановке артисты предлагают поразмыслить о силе человеческой любви, о том, какие замысловатые формы она иногда принимает, и узнать, что же произошло с героями сказки спустя тридцать лет и три года.

Ссылка доступна в течение 24 часов.

Отправляемся в театр кукол виртуально – сюда >>

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Театр проведет онлайн-конкурсы для зрителей, где активных победителей пригласят на открытие театра и на сцене вручат призы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокопьевский драмтеатр

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2020» театр проведет праздничную видеопрограмму.

В 20.00 в театре начнется экскурсия в компании артистов по закулисью, а в 20.20 праздник продолжится в арт-кафе House Art. В 21.00 будут организованы тренинги по актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи от артистов театра, а с 21.30 до 0.30 зрителям покажут сразу два спектакля.

Другие проекты театра также будут представлены вниманию ценителей хорошей музыки и тонкого юмора. Предусмотрены онлайн-конкурсы для зрителей, где активных победителей пригласят на открытие театра и на сцене вручат призы.

3 ноября, начало в 20.20

Посмотреть праздничную видеопрограмму можно здесь >>