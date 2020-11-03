Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Сообщаем последние новости о том, что произошло на утро среды, 4 ноября.

За минувшие сутки в регионе выявили 195 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента начала пандемии общее число пациентов с COVID-19 достигло 16 018 человек. При этом выздоровел 301 человек, а всего с начала пандемии медицинские стационары покинуло уже 11 296 жителей региона.

Пополнилась и печальная статистика. Так, на утро 4 ноября стало известно о семи умерших пациентах инфекционных стационаров, у которых ранее выявили коронавирус. Общее число умерших достигло 248 человек

Таким образом, в настоящее время в регионе медицинскую помощь получает 4474 человек. Также 5760 человек находятся на 14-дневной изоляции дома, в медицинских стационарах и обсерваторах.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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