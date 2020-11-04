День народного единства: главные праздничные мероприятия в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

4 ноября в России отмечают День народного единства. Пандемия коронавируса, конечно, внесла некоторые коррективы, однако праздничные мероприятия все же состоятся.

На этот день запланировано более 200 праздничных мероприятий на территории всего Кузбасса. при этом большая часть из них будет проходить в режиме онлайн.

- Такой формат даст возможность поучаствовать в праздновании большому количеству кузбассовцев в разных городах и отдаленных населенных пунктах. Этот день призван напомнить нам о том, что мы все – жители одной страны, одна большая многонациональная и многоконфессиональная семья, - отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

«Россия. Полет через века»

В День народного единства в международном аэропорту имени Леонова открылась фотовыставка «Россия. Полет через века». На выставке в Кемерове представлены 57 работ, в том числе 14 фото кузбасских фотографов: Дмитрия Ярощука, Светланы Лихановой, Александра Никольского, Кристины Авдониной, Юрия Юрьева и других.

На фотовыставке. ФОТО: администрация правительства Кузбасса.

Праздничный концерт

По традиции в День народного единства состоится праздничный концерт «Мы вместе» с участием кузбасских артистов. В течение всего дня его будут транслировать на уличных экранах областного центра. Кроме того, в 10.00 и 15.00 концерт покажут в эфире телеканала «Кузбасс 1».

Мы – вместе!

Еще один подарок для кузбассовцев - челлендж с показом стилизованных национальных костюмов в социальных сетях от «Томской писаницы». Кроме того, кузбассовцы смогут поучаствовать в онлайн-викторине «Мы вместе», мастер-классе «Солнечный конь», побывать на фотовыставке «Большой мир малого народа», посвященной коренному народу Кузбасса - шорцам.

Концерт «Венок дружбы»

Государственная филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова проведет праздничный концерт «Венок дружбы». Трансляция будет доступна на канале YouTube и в соцсетях филармонии.

Споем? Кемеровский областной центр народного творчества и досуга проведет акцию «Мы поем семьей единой». Участники самодеятельных коллективов исполнят песню «Широка страна моя родная» на языках народов, проживающих в Кузбассе.

Празднования будут проходить по всей области. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

«В единстве - наша сила».

Прокопьевский областной колледж искусств имени Хворостовского проведет мероприятие «В единстве - наша сила». В программу включено чтение стихов поэтов-фронтовиков разных национальностей и квест-викторина.

«Кузбасскино» запустит в соцсетях голосование за приз зрительских симпатий областного конкурса рисунков «Кузбасс многонациональный».

Более подробную информацию о программе праздника можно найти на официальных сайтах учреждений культуры Кузбасса.