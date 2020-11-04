Комфортная городская среда: В Кузбассе благоустроили 360 дворов

В общей сложности на ремонт дворовых территорий в этом году направлено 830 миллионов рублей. Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе подводят итоги нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которого в том числе приводятся в порядок дворы многоквартирных домов. В этом году удалось улучшить сразу 360 придомовых территорий, при этом сами жители решали, что именно они хотят видеть - парковку, детскую площадку или что-то другое.

- При благоустройстве дворов важно учитывать мнение граждан, это один из ключевых моментов создания комфортной городской среды, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - За два года по инициативе жителей в регионе были отремонтированы 713 дворов - на 112 больше, чем изначально планировалось. Увеличить объемы работ по нацпроекту на 20 процентов удалось благодаря экономии средств по итогам торгов.

Поистине впечатляющим стал проект в Прокопьевске - это двор площадью три тысячи квадратных метров на проспекте Строителей, 87. Здесь отремонтировали проезд, расширили парковку, обустроили пешеходные дорожки, восстановили газон, смонтировали спортивно-игровую площадку. А в Кемерове во дворе по проспекту Ленина, 60б и 60в расширили проезд, обустроили вместительную парковку и дорожку от двора до гимназии

№ 41, отремонтировали отмостку, сделали ровные площадки под скамейки, отсыпали и засеяли газоны. Также заменены урны и покрашены скамейки. Жители в стороне не остались: после ремонта они посадили березы и ели, разбили клумбы.

Видя, как города и районы преображаются, а территории становятся все более комфортными и обустроенными, и сами жители проявляют инициативу.

В этом году в нескольких территориях проходили традиционные городские конкурсы благоустройства дворов. Например, в Междуреченске прошел второй сезон «Битвы дворов». В нем принимали участие 30 придомовых территорий, призовой фонд был увеличен в этом году до 900 тысяч рублей муниципальных и спонсорских средств. На протяжении лета жильцы высаживали цветы, приводили в порядок газоны, мастерили мини-скульптуры, обустраивали футбольные поля.

Многие жители Прокопьевска всегда охотно участвуют в конкурсе «Лучший двор, подъезд многоквартирного дома, лучшая усадьба, цветник многоквартирного дома, дома индивидуальной застройки». И этот год не стал исключением.

А в Кемерове определяли победителей конкурса «Любимому городу - красивый дом и двор». Он проводится ни много ни мало - с 1998 года. В этом году участники благоустроили 407 придомовых территорий многоквартирных и частных домов, 136 подъездов, 182 балкона, оформлены свыше трех тысяч клумб. В конкурсе участвовали более 4,2 тысячи человек. По итогам объезда комиссия определила 54 лучших участника, из которых 21 - призеры и 33 удостоены поощрительных премий.

КОНКРЕТНО

Из 360 дворов, которые были отремонтированы в Кузбассе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», 89 находятся в Кемерове, 67 - в Новокузнецке, 56 - в Прокопьевске. Общее финансирование работ составило 830 миллионов рублей.

ПРОЕКТ

Мыски получили грант на создание комфортной городской среды

К обустройству парка «Вокзальный» приступят в следующем году.

Проект благоустройства парка «Вокзальный» в поселке Притомском в Мысках стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На обустройство нового места отдыха для жителей город получит грант в размере 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

В новом парке интересно и с пользой смогут проводить время и подростки, и семьи с детьми, и спортсмены. Фото: пресс-служба АПК

- Жизнь в малых городах и селах должна быть комфортной, отвечать современным стандартам и запросам людей. В Кузбассе мы выбираем комплексный подход: помимо строительства новых дорог, социальных объектов, газификации, важную роль отводим благоустройству мест отдыха, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Реконструкция парка «Вокзальный» решит задачу организации досуга для жителей поселка Притомский. Здесь можно будет проводить праздники, концерты, спортивные состязания, развивать различные виды услуг. Важнейший критерий - поддержка проекта жителями поселка.

Согласно проекту, в будущем парке обустроят несколько функциональных площадок. Прежде всего предусмотрена большая прогулочная зона, объединяющая фуд-корт, торговую площадь, мемориальную площадь, амфитеатр, детские площадки, памп-трек для любителей велосипедного спорта, площадку для выгула собак. Для создания комфортного пространства установят малые архитектурные формы в виде оригинальных скамеек, беседок, светильников. Кроме того, в рамках реализации проекта будет восстановлена водонапорная башня, которая сейчас не используется, - ее превратят в арт-объект и сделают одной из визитных карточек Мысков.

В ГОРЫ!

Туристы открыли для себя летний отдых в Горной Шории

С каждым годом желающих посетить эти места становится все больше.

Все чаще туристы для летнего отдыха выбирают Горную Шорию - живописный уголок Таштагольского района с кристальными реками, чистым воздухом и захватывающими пейзажами.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, к середине сентября здесь побывали почти 253,5 тысячи туристов. Для сравнения - в прошлом году в то же время отдыхающих было 163,514 человека.

Летом уристам доступны пешие, велосипедные и квадроциклетные прогулки, погружение с аквалангом в озеро и сплавы по горным рекам.

Напомним, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации работа горнолыжного курорта Шерегеш была приостановлена с 30 марта по 8 июня. Поначалу большая часть гостей Горной Шории приезжала из Кузбасса, и только с августа гостиницы начали принимать туристов из других регионов страны - Москвы и Санкт-Петербурга, из Якутии и с Дальнего Востока. Большинство гостей - более 215 тысяч человек - отдыхали на горе Зеленой, около 20 тысяч выбрали Усть-Кабырзу, 10 тысяч - отдых на Темирских озерах и на дайвинг-курорте, 3,5 тысячи человек оздоровились в профилактории поселка Каз и около тысячи гостей принял Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда.

И это только на первый взгляд кажется, что Горная Шория интересна лишь зимой. Туристам были доступны пешие, велосипедные и квадроциклетные прогулки, погружение с аквалангом в озеро и сплавы по горным рекам, а также походы к природным достопримечательностям и экскурсии по памятным местам.