Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Так, на утро 5 ноября, как выросло число заболевших, так и увеличилось количество выздоровевших.

За минувшие сутки еще 198 человек заболели коронавирусом в Кузбассе. Теперь число тех, у кого подтвердился COVID-19, составляет 16 216 человек.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших: только за минувшие сутки еще 284 кузбассовца покинули больничные стены как выздоровевшие. Общее число жителей региона, победивших болезнь – 11 580.

Выросла и печальная статистика: еще четыре кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 252.

В инфекционных больницах Кузбасса 4384 больных коронавирусом. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 5610 человек.

Статистика. Яндекс

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