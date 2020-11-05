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Россельхозбанк запускает новый продукт для рефинансирования ипотеки на сельских территориях от 2,7 процента годовых

Клиенты могут рефинансировать действующий ипотечный кредит на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк запустил новый продукт, по которому клиенты могут рефинансировать действующий ипотечный кредит на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7 процента годовых.

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

«Мы рады предложить нашим клиентам доступные и качественные банковские продукты, позволяющие создать комфортные условия для жизни на селе. В начале года мы запустили программу сельской ипотеки по льготной ставке, которая на сегодняшний день востребована во всех регионах страны. Сейчас Банк делает очередной шаг и запускает в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» новый льготный ипотечный продукт, который позволяет погасить ранее полученный кредит на строительство или покупку готового жилья на селе и приравненных к нему территориях по привлекательной ставке 2,7 процента годовых», - отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 миллонов рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 миллионов рублей), но не более 90 процентов включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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