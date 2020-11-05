Модератор дискуссии Сергей Ващенко, председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов парламента Кузбасса. Фото Пресс-служба парламента Кузбасса.

С сегодняшнего дня, 5 ноября, открыт прием заявок от кузбассовцев на реализацию проектов благоустройства территорий.

Речь идет об очередном конкурсе на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Желающие воплотить в жизнь свои идеи кузбассовцы могут подавать заявки вплоть до 18 декабря. И уже в 2021 году, в случае их одобрения, они будут реализованы.

Напомним, областной закон об инициативном бюджетировании был принят в Кузбассе в 2018 году по предложению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Результаты реализации данных проектов в регионе в 2019 и 2020 годах обсуждались на очередной дискуссии «Твой Кузбасс - твоя инициатива»в рамках онлайн-форума депутатов и общественности Кузбасса «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни».

Организаторы дискуссионной площадки – комитет по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов и комитет по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента Кузбасса.

В обсуждении приняли участие депутаты муниципалитетов, совет Ассоциации муниципальных образований Кузбасса. Участник дискуссии, начальник контрольно-аналитического отдела министерства финансов Кузбасса Светлана Казакова-Казаковская подвела итоги двух лет работы в данном направлении.

В 2019 году было реализовано 107 проектов, в 2020-м - 142. В первый год в обсуждении проектов инициативного бюджетирования в муниципалитетах приняло участие около 123 тысяч кузбассовцев, а в этом - более 250 тысяч жителей региона. Увеличивается и финансирование программы из регионального бюджета: в 2019 году на эти цели было заложено 100 миллионов рублей, а в 2021-м эта цифра вырастет до 125 миллионов рублей.

Все это показывает востребованность такой формы взаимодействия власти и общества, отметил Сергей Ващенко, председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов парламента Кузбасса.

Напомним, стоимость проекта не должна превышать 3 миллионов рублей, он реализуется на условиях софинансирования граждан, бизнеса и бюджета. Благодаря последним поправкам к областному закону, у большего количества муниципалитетов появилась возможность участвовать в софинансировании проектов на условиях 10 на 90%, из которых большую часть средств предоставит областной бюджет. Также среди новых условий появился запрет на использование реализованных проектов в коммерческих целях. Теперь законодательно закреплен механизм возврата средств граждан, бизнеса и муниципальных образований, сэкономленных в ходе реализации проектов.

Двухлетний опыт реализации проектов показал, что больше всего жители выступали с инициативой благоустройства детских и спортивных площадок, кладбищ, мест массового отдыха, территорий мемориальных комплексов. Обо всем этом рассказали представители нескольких территорий - председатели Советов народных депутатов Таштагольского муниципального района, Яйского, Гурьевского, Крапивинского муниципальных округов. Алексей Зеленин, председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности, предложил обобщить накопленный опыт в методическом пособии на примере лучших практик.