В МЧС Кузбасса рассказали, как вести себя во время землетрясения. Фото: МЧС РФ

В МЧС Кузбасса рассказали, как вести себя жителям во время землетрясения. Подземные толчки природного и техногенного характера фиксируются в регионе каждую неделю.

Кузбасс относится к числу регионов, которые периодически «потряхивает». Только за месяц было зафиксировано несколько подземных толчков (есть и такие, про которые не сообщается из-за их низкой интенсивности). Например, 4 ноября произошло землетрясение недалеко от Междуреченска – оно носило природный характер, а днем ранее – около поселка Старобачаты Беловского района, здесь характер подземных толчков был техногенным. А еще раньше тряхнуло буквально в пяти километрах от самого Белово. Ну и, конечно, все еще свежо в памяти землетрясение 2013 года, отголоски которого почувствовали даже в Новосибирской и Томской областях, в Алтайском крае. Интенсивность землетрясения в Беловском районе достигала 6-7 баллов, в Белове - 5-6 баллов, в Новокузнецке - 4-5 баллов, в Кемерове - 3-4 балла, а городах Барнауле, Новосибирске и Томске - 2-3 баллов.

В связи с этим не лишним будет вспомнить правила поведения при землетрясении, а также подготовки к нему.

Что нужно сделать дома

-Заранее обсудите с семьей такую ситуацию: наметьте быстрый и безопасный выход из помещения, определите место сбора всех членов семьи после землетрясения – на открытом месте недалеко от дома.

-Для быстрого выхода уберите лишние вещи из коридоров и проходов – это поможет выйти быстрее.

-Определите наиболее безопасные места в квартире (доме): внутренние углы капитальных стен и проемы входных дверей, места под балками каркаса здания (сейсмопояса), столы, кровати.

- Научите детей, как действовать во время землетрясения, научите их занимать безопасное место.

- Проверьте состояние жилища - потолки, кровля, дымовая труба, состояние электропроводки и газовых труб. Определите, какие требуются меры по его укреплению.

-Располагайте спальные места подальше от больших окон, стеклянных перегородок, зеркал, которые могут упасть. Над кроватями и диванами не держите полок.

-Не храните в квартире легковоспламеняющиеся или ядовитые жидкости или храните их в надежном месте, где они не могут разлиться.

-Наготове всегда должна быть аптечка первой помощи. Если требуется принимать какое-либо лекарство, то должен быть его запас.

-Всегда имейте наготове радиоприемник на батарейках, карманный фонарь и запас батареек к ним, спички.

- Выясните, как отключается газ, электричество и вода в вашей квартире (доме). Если для перекрытия магистрали нужен гаечный ключ, положите или привяжите его поблизости от перекрываемого вентиля.

- Документы и ценные вещи нужно хранить в таком месте в сумке, чтобы при необходимости можно было быстро взять их с собой.

- Создавая запас консервированных продуктов и напитков, рассчитывайте на первые 3 - 5 дней. Все это можно уложить в рюкзак или сумку и хранить на видном месте.

Землетрясение случилось – ваши первые действия

При получении сигнала тревоги необходимо:

- включить радиоприемник, телевизор, любой источник прямого вещания, чтобы окончательно убедиться в серьезной угрозе землетрясения, а также получать рекомендации для действий и последнюю информацию о текущей ситуации;

- сообщить близким, родственникам, соседям, людям в пределах досягаемости об угрозе, при этом ограничиваясь короткими фразами без лишних эмоций, экономя время и не подвергая панике других. Лучше всего ограничиться советом включить радио, телевизор для получения более полной информации;

- соберите всех членов вашей семьи, с которыми вы проживаете, чтобы распределить обязанности по сбору и подготовке к возможной эвакуации.

Эвакуация – поэтапные шаги

-Соберите в рюкзак или любую удобную для вас емкость вещи первой необходимости, паспорта, другие важные документы, деньги, ценности.

-Наберите в емкость воды, приготовьте небольшое количество консервированных продуктов;

-Подготовьте квартиру к консервации (закройте на замки, щеколды все окна, балконы, перекройте газ, воду, выключите электроприборы из сети), закройте на замок входные двери;

-Возьмите, если есть в наличии, средства индивидуальной защиты (респираторы, противогазы, марлевые повязки и т.п.);

-Возьмите одежду (обязательно теплый комплект);

-При первых толчках старайтесь как можно быстрее покинуть здание. Каждая секунда в такой ситуации на счету. Категорически не рекомендуется пользоваться лифтом – только по лестнице!

-Выбегайте из дома быстро, но осторожно. Остерегайтесь обломков, электрических проводов и других источников опасности.

-Отходите дальше от зданий и линий электропередач, открытое пространство с чистым небом – 90 процентов спасенная жизнь в случае землетрясения.

-Окажите помощь инвалидам в окрестности, престарелым и больным, помогите другим людям, которые нуждаются в помощи.

Вы не успели выйти из здания – что делать

-Встаньте в дверной проем или в угол комнаты (возле несущей стены). Как можно дальше от окон, люстр, навесных полок, зеркал, шкафов. Если вы не знаете, что такое несущая стена или вам намного легче находится в лежачем состоянии, тогда обоснуйтесь под столом, кроватью, при этом вы предостерегаете себя от обрушившихся кусков штукатурки, кирпичей, разбитого стекла и прочих неприятностей, отвернитесь от окна, прикройте голову руками. Немедленно покиньте угловые комнаты, если вы находитесь выше второго этажа.

-После основного удара землетрясения, если вас и тех, кто был рядом беда обошла стороной и вы можете передвигаться, постарайтесь как можно скорей покинуть здание, прижимаясь спиной к стене, если они еще на месте.

-Будьте осторожны при поиске и оказании помощи. Могут быть повторные землетрясения, поэтому оцените трезво ситуацию, не поддаваясь панике, принимайте решение – идти на помощь или остаться на улице.

-Если землетрясение застало вас за рулем, остановитесь, покиньте автомобиль, мотоцикл до окончания подземных толчков. Если вы оказались в общественном транспорте, не паникуйте, попросите водителя остановиться и открыть двери, если он сам этого не сделал. Желательно покинуть салон после толчков.

-Если землетрясение вас настигло на железной дороге, не паникуйте, в этом случае все зависит в большей степени от машинистов и работы по предотвращению аварий специально обученных этому людей. Хватайтесь за поручни, ожидайте уведомлений от машиниста, при экстренной эвакуации следуйте за всеми, избегая паники и давки.

-По мере возможности, соблюдайте в любой из перечисленных ситуаций спокойствие. Паника при землетрясении, как показывает плачевный опыт, только вредит.

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