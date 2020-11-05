Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Кузбассе растет число заболевших коронавирусом жителей региона и тех, кто вылечился. 6 ноября не стал исключением.

На утро 6ноября в Кузбассе еще 196 человек заболели коронавирусом. С начала пандемии число заразившихся COVID-19 достигло 16 412 человек.

Также выросло число выздоровевших: еще у 242 кузбассовцев на утро 5 ноября тесты на коронавирус показали отрицательный результат, и этих кузбассовцев выписали из больниц. Общее число выздоровевших жителей региона - 11 822.

Кроме того, еще пять кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 257.

В инфекционных больницах Кузбасса - 4333 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5271 человек.

Статистика. Яндекс

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