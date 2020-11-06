Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

В ходе занятий участники узнают много нового о древних мамонтах, носорогах, бизонах и других животных, которые обитали на территории Кузбасса около 120 тысяч лет назад. Фото: Краеведческий музей

Назад в ледниковый период

Отправляемся в музей на палеонтологический тренинг.

Кузбасский краеведческий музей приглашает детей и их родителей стать участниками «Палеонтологического тренинга».

«Палеонтологический тренинг» - это интенсив - курс о динозаврах и мамонтах для детей начальных классов и их родителей. Он состоит из восьми занятий - по одному в неделю. И каждая неделя погрузит ребенка в настоящее научное приключение.

В ходе занятий участники узнают много нового о древних мамонтах, носорогах, бизонах и других животных, которые обитали на территории Кузбасса около 120 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода Земли.

- На занятиях мы познакомимся с палеозоологией - наукой, изучающей древних животных, узнаем, кто такие млекопитающие и как они устроены, познакомимся с первыми хоботными животными и узнаем, какие виды мамонтов существовали на Земле, изучим остатки парнокопытных и непарнокопытных: кто это такие и когда они жили, а также узнаем все о хищниках ледникового периода, когда, а главное, кто приручил первое животное и, конечно же, поговорим о современных исследованиях в области клонирования мамонта, о последних интересных открытиях в мамонтоведении и уникальных находках, - рассказывают сотрудники музея.

Тренинг состоит из теоретической и практической части с элементами игры. Последняя, пожалуй, самая интересная. Ребята смогут изготовить оригинальную творческую поделку: отпечаток носорога, коллаж млекопитающих, векторного мамонта, наскальную живопись, провести реконструкцию лука и стрел, защитного талисмана, создать макет ледникового периода, а также провести любопытный опыт «горячий лед».

Краеведческий музей

пр. Советский, 55 (отдел природы), тел.: 8 (384-2) 75-22-45, 8-951-577-75-47

С 4 ноября по 27 декабря, занятия доступны по предварительной записи

Цена билетов: 250 рублей - взрослые, 200 рублей - дети (за одно занятие)

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Театр драмы имени Луначарского приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Смешные деньги». Фото: Кадр спектакля

Смешные деньги

Идем на веселый спектакль.

Театр драмы имени Луначарского приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Смешные деньги».

Скромный лондонский бухгалтер Генри Перкинс возвращается с работы. В метро он по ошибке прихватывает чужой дипломат и становится обладателем огромной суммы! А дома с нетерпением ждет жена Джейн. Ведь сегодня его день рождения, и с минуты на минуту придут гости. Прямо с порога Генри начинает судорожно собирать вещи, чтобы улететь в любую точку мира. Теперь он может позволить себе все! Да и хозяин денег точно будет его искать. Вдруг раздается звонок в дверь. Но это не друзья, пришедшие на день рождения, - это полиция.

Так начинается невероятный каскад смешных и нелепых ситуаций с участием жены Генри, их корыстных друзей, таксиста, сразу двух полицейских инспекторов и даже наемного убийцы.

Кемеровский театр драмы

ул. Весенняя, 11

7 ноября, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 800 рублей

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«Геройские анекдоты» Петра Зубарева - это спектакль о жизни обычного солдата. Фото: Кадр спектакля

Геройские анекдоты

Смотрим недетскую постановку в детском театре.

Кемеровский театр кукол имени Гайдара приглашает зрителей старше 16 лет (да, вы правильно поняли) на авторский спектакль Петра Зубарева - режиссера, актера и создателя театра «Желтое окошко».

«Геройские анекдоты» Петра Зубарева - это спектакль о жизни обычного солдата. А чем же заняться солдату, пока нет боевых действий? Можно, например, что-нибудь мастерить, а попутно рассказывать истории. А когда за спиной множество невероятных сражений, то приходится противостоять самым неожиданным врагам, да и однополчане, что тебя окружают, тоже со своими странностями, конечно же, есть чего рассказать. Много забавного, грустного, нелепого. Но война вообще дело нелепое. А чтоб разобраться, нужно правильный вопрос задать. И ждать…

Театр кукол имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

7 ноября, начало в 18.00

Цена билетов: от 170 до 400 рублей

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Помогать животным, которые оказались на улице, нужно всегда, но 7 ноября это будет сделать проще. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Помоги пушистым друзьям

Участвуем в традиционной акции добра.

В областном центре снова проводится акция добра «Накорми бездомное животное». Конечно, помогать животным, которые оказались на улице, нужно всегда, но 7 ноября это будет сделать проще. Зачастую мы замечаем голодную кошку или собаку вскользь - когда опаздываем на работу, в больницу, забрать ребенка из детского сада. Купить какую-нибудь еду и вернуться уже просто не хватает времени. А в субботу можно прийти и принести любые продукты - волонтеры позаботятся о том, чтобы они обязательно дошли до адресатов.

Бездомыши в очередной раз с радостью примут сухие и влажные корма, консервы для кошек и собак, мясопродукты, крупы, молочные продукты, древесный наполнитель для кошек. И ведь так здорово, что неравнодушных людей становится все больше и больше! Это отметили и сами волонтеры.

«Принимая во внимание такую искреннюю поддержку нашей деятельности от жителей нашего города и получая реальную неоценимую помощь в содержании наших питомцев и подопечных, мы решили, что нам по силам будет проводить такие акции чаще. Ждем всех неравнодушных, у кого есть желание помочь тем, кто в этой помощи очень нуждается», - написали активисты в соцсетях.

Зоомагазин «Зося»

пр. Ленинградский, 28в, тел.: 8-908-954-60-67

7 ноября, с 13.00 до 15.00

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Зрителей ждут полтора часа самых разных историй о папах. Фото: Кадр спектакля

О важном, о - папах!

Полтора часа откровений о таком разном родителе.

Театр для детей и молодежи после долгого карантина приглашает зрителей на очень трогательный и жизненный спектакль «Папа».

«Папа» - это спектакль-парадокс. В нем есть живое человеческое слово, но нет драматургии. Есть актеры, но нет ролей. Есть люди, но нет зрителей. Странный жанр, соединяющий несоединимое. Истории, которые произошли на соседней улице, в соседнем доме, в соседней квартире.

«Папа» - это спектакль для всех возрастов! Послушать, прикоснуться, сопережить радостные и грустные, трогательные и наивные, такие разные и такие похожие истории... Это - спектакль-исповедь, откровение, открытость, души наизнанку; что-то очень личное и вместе с тем в каждой истории немного про тебя, немного о тебе, а точнее, про твоего папу.

Зрителей ждут полтора часа самых разных историй о папах. Историй смешных и грустных, трогательных и трагических. О папах родных и приемных. Полтора часа откровений о страхах, мечтах, заблуждениях. Полтора часа с открытым сердцем на сцене и в зрительном зале. Полтора часа о любви прямым текстом. Вне придуманной роли и чужих слов.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

7 ноября, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей