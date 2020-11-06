Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Роман «Лолита» Владимира Набокова входит в список лучших книг мира, он был экранизирован и не раз поставлен как спектакль на разных мировых сценах. Фото: Фрол ПОДЛЕСНЫЙ

Огонь моих чресел, Лолита…

Переживаем любовь и страсть Гумберта и Долорес.

Этот роман впервые был опубликован во Франции в 1955 году. Он будоражил и будоражит сердца и души читателей по сей день. Его герой настолько неоднозначен, что вызывает и жалость, и отвращение, и понимание, и ярость. Сегодня роман «Лолита» Владимира Набокова входит в список лучших книг мира, он был экранизирован и не раз поставлен как спектакль на разных мировых сценах.

Итак, Долорес Гейз и Гумберт Гумберт. 37-летний мужчина и 12-летняя девочка. Что их объединяет? Кто они на самом деле? Гумберт - мужчина, осознающий свой порок, не сумевший, в конце концов, побороть тягу к нимфетке. А в Долорес неимоверным образом уживаются обычная девочка на пороге взросления и женщина, увлеченно играющая в опасную игру со взрослым мужчиной.

Не нужно выносить вердикт героям набоковской «Лолиты» - они сами себе его вынесут. Давайте просто погрузимся в мир «княжества у моря», созданного больным воображением Гумберта, и попробуем понять, что же кроется за внешней оболочкой влечения 12-летней девочки и 37-летнего мужчины.

Спектакль поставлен по пьесе американского драматурга Эдварда Олби, написанной по мотивам самого знаменитого романа Набокова.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

6 ноября, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

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Театр кукол «Сказ» приглашает на постановку «Левша-Блоха». Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Раек, блоха и чудо-мастер

Удивляемся смекалке и мастерству Левши.

Когда-то райками было не удивить русский люд. На уникальной кукольной площадке разыгрывались спектакли, которые неизменно собирали толпу зевак. Один человек благодаря мастерству и таланту создавал необычный сказочный мир, в котором то разворачивались истории любви, то высмеивались глупые правители, то воспевалась честь и отвага.

Одной из таких историй, которые показывали в райках, была история об удивительном мастере из Тулы - Левше, который был настолько талантлив, что мог выполнить любую - даже самую тонкую работу. И вот однажды пришлось ему сделать подкову - да не для лошади, а для маленькой блохи. А потом еще и подковать ее, используя совсем уж крошечные гвоздики.

Принес ли счастье Левше его дар? Об этом вы узнаете из театрального представления «Левша-Блоха», поставленного по мотивам повести Николая Лескова «Левша» и пьесе Евгения Замятина «Блоха».

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

7 ноября, начало в 11.00 и 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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Выставка «Золотой век» - это дань уважения талантливым граверам, чьи имена и сегодня заставляют трепетать сердца ценителей прекрасного. Фото: Ладислава АВДЕЕВА

Прикасаемся к сокровищам золотого века гравюры

Рассматриваем изысканные гравюры западноевропейских мастеров.

XVIII - XIX века по праву считаются золотым веком западноевропейской гравюры. Более 140 изысканных произведений из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии представлены на выставке, которая работает в Новокузнецком художественном музее.

Появившись в XV веке, гравюра вскоре обрела популярность. Ее сюжеты столь же многообразны, как и сама жизнь. Религиозные мотивы и образы античной мифологии, пейзажи и портреты правителей, светских особ, писателей и художников, модные картинки и календари, карты и чертежи, изображения чудесных уголков парков, знаменитые памятники древности - все это стало темами и сюжетами гравюр.

И все же именно библейские сюжеты были неимоверно популярны среди ценителей. Неудивительно, что в начале XVIII века был настоящий бум на иллюстрированные Библии, которые представляли собой альбомы гравюр в полный лист, на которых подробно изображались события священной истории от сотворения мира до апокалипсиса.

Выставка «Золотой век» - это дань уважения талантливым граверам, чьи имена и сегодня заставляют трепетать сердца ценителей прекрасного. Отметим, что каждая работа, представленная на выставке, - уникальна, имеет высочайшую историческую и художественную ценность. Так что не упустите шанс и обязательно побывайте в музее, чтобы прикоснуться к чудесному миру гравюры.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: уточняйте в музее

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На выставке можно проследить, как деньги Российской империи сменились «думскими», «пятаковками», «керенками». Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Рожденные революцией

Рассматриваем деньги времен революций.

У каждой страны и эпохи были свои деньги. Медные и золотые монеты, банкноты разных достоинств и цветов - все они со временем менялись. А как именно изменились российские, советские, украинские, закавказские и финские деньги можно узнать на выставке «Рожденные революцией: деньги Гражданской войны в России». Эта выставка является уникальной и для Новокузнецка, и для всего Кузбасска, ведь на ней представлено более ста подлинных купюр, облигаций и разменных марок из фонда нумизматики и бонистики «Кузнецкой крепости» и ряда частных коллекций.

На выставке можно проследить, как деньги Российской империи сменились «думскими», «пятаковками», «керенками». Рядом с ними в витринах лежат купюры и облигации краткосрочного займа, которые выпускались Временным Сибирским правительством и правительством адмирала Колчака в 1918-1920 годах, деньги независимых Украины, Закавказья, Финляндии. В других витринах - фотографии и краткие биографические справки о людях, которые в условиях хаоса военного времени организовывали и поддерживали систему денежного обращения в государстве.

Конечно же, не в деньгах счастье, но именно благодаря им иногда история становится ближе.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник – пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Посетителям откроются самые невероятные тайны Вселенной, а прогулка по другим планетам станет настоящим подарком. Фото: Екатерина РОМАНОВА

От Земли до Вселенной

Спешим в невероятное путешествие сквозь время и пространство.

Давайте отправимся в невероятное путешествие от Земли до края Вселенной и обратно. Как это возможно? Конечно же, в планетарии имени Альберта Федорова!

Человеческая мысль во все времена стремилась вперед и ввысь, стремясь найти ответы на вопросы, познать Вселенную и самого себя. И как часто, глядя в небеса, наши предки думали: что там, в темноте? Есть там, за облаками, другая жизнь? Доброжелательны ли те, кто обитает на далеких планетах? А может, мы одни во Вселенной и можем рассчитывать только на себя и друг друга? Нас же сегодня беспокоит еще один вопрос: есть ли планеты, пригодные для жизни, и сможем ли мы туда добраться?

На некоторые из этих вопросов вы узнаете ответы во время большого путешествия по Вселенной. Вам откроются самые невероятные ее тайны, а прогулка по другим планетам станет настоящим подарком. И уже после путешествия от границ Вселенной сквозь пространство и время вы вернетесь обратно, к нашей родной планете.

Кстати, путешествие это возможно благодаря Альберту Федорову, одному из знаменитых новокузнечан, благодаря которому в Новокузнецке появился планетарий. Это человек, которым гордится Кузбасс накануне своего 300-летия.

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

8 ноября, начало в 14.30

Цена билетов: 200 рублей