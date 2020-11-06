Вода и свет без перебоев: в селе Березово появился новый генератор

В селе Березово установлен новейший дизельный генератор. Фото: Сергей ВАСИЛЬЕВ

Очень многие вещи мы воспринимаем как само собой разумеющиеся, одна из них - электричество. И это не только возможность в любое время суток включить свет в доме, телевизор, вскипятить чайник. От стабильного электроснабжения зависит в том числе работа объектов коммунальной сферы.

Разрез «Березовский» больше пяти лет реализует обширную социальную программу по развитию села Березово. Фото: Сергей ВАСИЛЬЕВ

В селе Березово Новокузнецкого района перебои с электроснабжением наблюдались постоянно. Староста села Анна Спицина вспоминает, что электричество могли отключить в любое время дня и ночи, без всякого предупреждения. При этом и жители, и административные здания периодически оставались без стабильной подачи воды, ведь для работы местной водонапорной станции тоже необходимо бесперебойное электроснабжение.

На средства разреза "Березовский" построен фельдшерско-акушерский пункт. Фото: Сергей ВАСИЛЬЕВ

Недавно проблема была решена. По просьбе администрации Новокузнецкого района разрез «Березовский» (АО «Стройсервис») установил в селе Березово новейший отечественный дизельный генератор для стабильной работы водонапорной станции.

Разрез "Березовский отреставроровал здание почты, построенное в начале 20 века. Фото: Сергей ВАСИЛЬЕВ

Стоит отметить, что разрез «Березовский» больше пяти лет реализует обширную социальную программу по развитию села Березово. На средства предприятия построены фельдшерско-акушерский пункт, дом общественных мероприятий с библиотекой, спортивные площадки для детей, отреставрировано здание почты, построенное в начале XX века.

Жители Березова ежегодно получают благотворительный уголь. Фото: Сергей ВАСИЛЬЕВ

Долгожданным событием для жителей стало строительство водопровода, которого раньше здесь никогда не было. Существенно повысился уровень жизни в селе после асфальтирования дорог, установки уличного освещения.

Зимой предприятие выделяет технику для чистки дорог от снега. Фото: Сергей ВАСИЛЬЕВ

Кроме того, каждый год жители Березова получают благотворительный уголь, выделяется техника для чистки дорог от снега. Не отказывает компания и в адресной поддержке по просьбам жителей.