Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе растет число заболевших коронавирусом жителей региона и тех, кто вылечился. Рассказываем самую важную и актуальную информацию о том, что происходит в регионе.

На утро 7 ноября в Кузбассе еще 198 человек заболели коронавирусом. С начала пандемии число заразившихся COVID-19 достигло 16 610 человек.

Также выросло число выздоровевших: еще у 167 пациентов на утро 7 ноября тесты на коронавирус показали отрицательный результат, они покинули медицинские стационары. Общее число выздоровевших жителей региона - 11 989.

К сожалению, продолжает расти печальная статистика – скончалось еще шесть человек. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 263.

В инфекционных больницах Кузбасса остаются 4358 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5454 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Кузбасса рассказали, как будут работать горнолыжные курорты в условиях пандемии

Власти Кузбасса рассказали, как будут работать горнолыжные курорты в условиях пандемии коронавируса. Сейчас все они проходят проверку готовности.(подробности)

Минздрав: когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Кузбассе

В минздраве Кузбасса ответили на вопрос, когда в регионе начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса. В пятницу прошел очередной брифинг по эпидемиологической ситуации в регионе.(подробности)

Минздрав Кузбасса прокомментировал информацию об остановке плановой медицинской помощи

В минздраве Кузбасса прокомментировали информацию о том, что прекратилось оказание плановой медицинской помощи из-за ситуации с коронавирусом. Также специалисты рассказали, что сейчас происходит с профосмотрами и диспансеризацией.(подробности)

Названо время, которое проводят жители Кузбасса в больничных очередях

Названо время, которое проводят сегодня жители Кузбасса в больничных очередях в ожидании приема. По словам представителей минздрава региона, наблюдается положительная динамика.(подробности)

Чиновника минздрава Кузбасса уволили за срыв поставок оборудования в ковидные госпитали

В Кузбассе уволен чиновник регионального министерства здравоохранения за срыв поставок кислородного оборудования в ковидные госпитали. Об этом стало известно в пятницу, 6 ноября.(подробности)

Стало известно, сколько свободных коек осталось в Кузбассе для больных коронавирусом

Стало известно, сколько сегодня осталось свободных коек для больных коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 ноября, рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.(подробности)