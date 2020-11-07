Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе растет число заболевших коронавирусом жителей региона и тех, кто вылечился. Рассказываем самую важную и актуальную информацию о том, что происходит в регионе.

На утро 8 ноября в Кузбассе еще 195 человек заболели коронавирусом. С начала пандемии число заразившихся COVID-19 достигло 16 805 человек.

Также выросло число выздоровевших: еще у 324 пациентов на утро 7 ноября тесты на коронавирус показали отрицательный результат, они покинули медицинские стационары. Общее число выздоровевших жителей региона - 12 313.

К сожалению, продолжает расти печальная статистика – скончалось еще шесть человек. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове. У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения 3 степени. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Междуреченске. У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в пгт Краснобродский. У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 269.

В инфекционных больницах Кузбасса остаются 4223 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5691 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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