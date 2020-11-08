Шерегеш готовится к открытию горнолыжного сезона Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Горнолыжный комплекс Шерегеш вовсю готовится к открытию горнолыжного сезона и приему гостей, в том числе, из других регионов.

В четверг, 5 ноября, первый замгубернатора Вячеслав Телегин провел заседание штаба по подготовке к открытию зимнего туристического сезона в Кузбассе. В нем приняли участие главы территорий, руководители различных служб, обеспечивающих и контролирующих работоспособность и безопасность туристических объектов, а также собственники этих объектов – канатных дорог и гостиничных комплексов.

О подъемниках

По словам главы Таштагольского района Владимира Макуты, о готовности к работе к середине ноября уже заявили более 220 объектов, в том числе, 12 из 16 канатных дорог. Четыре подъемника сейчас в стадии получения разрешительных документов. Впервые в истории курорта будут единовременно введены три подъемника:

-пассажирская канатно-кресельная дорога в секторе А («Учебная») протяжностью 993 метра и пропускной способностью 1 501 человек в час.

-пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» в секторе Б протяжностью 1 160 метров и пропускной способностью 1 510 человек в час.

-пассажирская подвесная канатная дорога («Подкидывающая») протяжностью 1 336 метра и пропускной способностью 3 060 человек в час.

Также на курорте подготовлены 26 горнолыжных трасс протяженностью более 56 километров.

О гостиницах

В день открытия сезона впервые примут гостей две гостиницы – в общей сложности почти на сто мест. Всего же на курорте готовятся к работе 80 гостиниц, которые могут одновременно принять более 3300 гостей. До конца года инвесторы планируют ввести еще несколько гостиниц, кафе и ресторанов, спа-комплекс. В стадии строительства находятся еще больше 20 объектов со сроком ввода до 2022 года.

Для комфорта отдыхающих

В ходе совещания Владимир Макута акцентировал внимание на тех мероприятиях, которые проводятся для повышения инвестиционной привлекательности курорта. Так, монтаж нового подъемника в секторе Б стал возможным благодаря строительству технологической дороги, которое муниципалитет осуществив в самые сжатые сроки.

При поддержке губернатора Кузбасса Сергея Цивилева созданы два масштабных проекта, которые учитывают потребности и самого поселка Шерегеш, и непосредственно курорта - это проекты реконструкции фильтровальной станции и инженерных сетей и реконструкции очистных сооружений. Реализация последнего уже начата: финансирование выделено по программе Ростуризма, из регионального и районного бюджета. Подрядчик приступил к строительству вспомогательных зданий очистного комплекса. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Также при поддержке правительства региона начато проектирование автодорог в сектор Б, а по программе Фонда поддержки моногородов планируется построить дублирующую дорогу к курортной зоне от нижней части поселка Шерегеш в район многофункционального сервисного центра «Белка». В начале следующего года предполагается получение заключения госэкспертизы на проект.

-Несколько дорог, построенные по разным программам, дополнят друг друга и станут основой для полномасштабного освоения сектора Б, – отметил Владимир Макута.

Для стабильного функционирования комплекса развивается и энергетическая инфраструктура. Так, в сектор Б проведена 2-цепную ЛЭП-6 Кв протяженностью 1,7 километра и построены трансформаторные и релейные подстанции.

Дворы и дороги отремонтированы

Отдельное внимание уделяется благоустройству курорта и поселка. В Шерегеше отремонтированы дворы и автодороги, установлены детские площадки и декоративная подсветка зданий, реконструируется система уличного освещения. Подготовлена программа ремонтов на следующий весеннее-летний сезон. Для курортной зоны разрабатывается проект благоустройства с выделением пешеходных и велосипедных дорожек, набережной и др.

В приоритете - безопасность

На курорте всегда уделялось большое внимание вопросам безопасности объектов турбизнеса, в том числе, речь идет о технической исправности подъемников и пожарной безопасности гостиниц. В сегодняшних условиях особое значение приобретают вопросы эпидемиологической безопасности. Еще весной была сформирована районная комиссия, которая контролирует выполнение распоряжение губернатора по мерам противодействия распространению коронавируса, это – санобработка, дистанцирование, термометрия, выделение карантинного помещения. Все сотрудники проходят обучение по приему и размещению гостей, отрабатывает порядок действий в случае выявления заболевших среди гостей или работников.

Также к открытию сезона приурочен ввод в строй первой очереди поселкового травмпункта, а в травмпункте на курорте будет обеспечена возможность отбора проб на коронавирусную инфекцию.