Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. На 9 ноября выросло как число заболевших, так и выздоровевших.

По данным оперативного штаба Кузбасса, еще у 197 жителей региона тесты на коронавирус оказались положительными. Таким образом, число заболевших достигло 17 002 человек с начала пандемии.

В инфекционных больницах сейчас получают медицинскую помощь 4110 человека. Кроме того, 6191 кузбассовец находится под медицинским наблюдением.

Выросло за минувшие сутки и число выздоровевших кузбассовцев. Из больниц региона выписаны еще 304 выздоровевших. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 12 617 человек.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще шесть жителей региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших достигло 275 человек.