Площадка с шорским колоритом

Возведение спортивно-игровой площадки - один из совместных проектов Фонда «Развитие Горной Шории» и угледобывающего предприятия «Разрез Кийзасский». Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит»

Возведение спортивно-игровой площадки - один из совместных проектов Фонда «Развитие Горной Шории» и угледобывающего предприятия «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит»), которое выделило на строительство объекта 1,3 миллиона рублей. И вот площадка готова принять первых гостей.

Здесь есть все необходимое для досуга детей и взрослых: футбольное и волейбольное поля, мини-сцена для проведения праздников, песочницы для малышей, детская и спортивная площадки, скамейки для отдыха.

Юным жителям поселка новая спортивно-игровая площадка сразу понравилась. Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит»

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, массовое мероприятие провести не получилось. На открытии присутствовали глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев, депутаты городского Совета народных депутатов, представители шорского народа.

В своем выступлении Евгений Тимофеев отметил, что в Мысках с большим трепетом и уважением относятся к шорцам.

- Мы делаем все возможное, чтобы людям было комфортно проживать на родной земле. Благодарю предприятие «Разрез Кийзасский» за то, что оно помогает в развитии города. Год назад в поселке Чувашка началось строительство этнодеревни, где можно познакомиться с традициями и бытом шорцев. В 2018 году была создана площадка в поселке Красный Яр, в этом - в Тетензе, в следующем будем облагораживать Бородино, - добавил глава Мысков.

В своем выступлении Евгений Тимофеев отметил, что в Мысках с большим трепетом и уважением относятся к шорцам. Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит»

После торжественной части всех желающих пригласили принять участие в традиционном шорском обряде благопожелания. Для этого развели костер, в который присутствующие поочередно бросали пшено, кусочки мяса и хлеба, лили молоко. Согласно легенде, таким образом шорцы задабривают духов, чтобы те благоволили им в делах. Еще одна обязательная часть обряда - водить хоровод вокруг костра, взявшись за руки. Но коронавирус внес свои коррективы. Лишние контакты под запретом, поэтому гости просто ходили по кругу.

После торжественной части всех желающих пригласили принять участие в традиционном шорском обряде благопожелания. Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит»

На этом традиционные мероприятия не закончились. В самом центре новой площадки находится конструкция под названием «Тескен-Су» (коновязь). Она представляет собой высокий деревянный столб в центре и четыре столба поменьше рядом. Между ними натянута нитка, на которую можно повязать чаламы (разноцветные ленты).

Сразу три чаламы повязала Виктория Голубинская, художественный руководитель Дома культуры в Чувашке. Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит»

Сразу три чаламы повязала Виктория Голубинская, художественный руководитель Дома культуры в Чувашке. Она же объяснила, что означает цвет каждой ленты:

- Синий цвет - символ неба, желтый - символ солнца, белый - олицетворяет чистые помыслы. Нужно обязательно загадать желание, когда повязываешь чаламу, тогда оно непременно сбудется. Главное - думать о хорошем и отбросить все черные мысли, - рассказала Виктория Голубинская.

Виктория Голубинская, художественный руководитель Дома культуры в Чувашке чтит традиции родного народа. Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит»

Повязал чаламу и Андрей Борщевич, генеральный директор ООО «УК «Сибантрацит Мыски» (управляет «Разрезом Кийзасский»), который даже поделился с нами своим желанием. Он загадал, чтобы город Мыски развивался и процветал.

Повязал чаламу и Андрей Борщевич, генеральный директор ООО «УК «Сибантрацит Мыски». Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит»

«Разрез Кийзасский» активно участвует в развитии инфраструктуры Мысковского городского округа. В этом году проведен ремонт школы № 3 и Центра творческого развития и гуманитарного образования. Продолжаются работы во Дворце культуры «Юбилейный» и реконструкция спорткомплекса «Олимп» к 300-летию Кузбасса.