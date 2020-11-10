Кузбасс – Уральский трубник 10 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча стартового тура XXIX чемпионата России по хоккею с мячом. Фото: bandyviveo.net

10 ноября кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» принимает команду из Первоуральска - «Уральский трубник».

Прямая трансляция игры начнется на канале «Кузбасс 1» в 19.00. Также игру можно посмотреть онлайн на сайте телеканала и в мобильном приложении.

Напомним, что свою первую игру в рамках чемпионата России по хоккею с мячом ХК «Кузбасс» провел 7 ноября. Соперником кемеровчан стал «Сибсельмаш» из Новосибирска. Матч завершился с разгромным счетом 18:2 в пользу хозяев поля. Таким образом, «Кузбасс» под руководством Сергея Большакова одержал самую крупную в истории клуба победу в стартовом туре национального чемпионата и самую крупную в очном соперничестве с «Сибсельмашем».

Пока «Кузбасс» занимает первую строчку турнирной таблицы национального первенства.