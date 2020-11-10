Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за тем, что происходит в регионе, и сообщаем вам самое важное.

На утро 11 ноября у 190 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Общее число заболевших достигло 18 385 человек. Из них 3906 человек находятся в инфекционных стационарах региона. Кроме того, еще 5721 кузбассовцев находится под медицинским наблюдением.

Вместе с этим за минувшие сутки выздоровели и выписаны еще 265 пациентов. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 13 193 человек.

Выросла и печальная статистика. За минувшие сутки умерли еще семь жителей региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших достигло 286 человек.