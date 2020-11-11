Шерегеш готовится к открытию горнолыжного сезона

В выходные, 14 и 15 ноября, на горнолыжном курорте пройдет фестиваль для туристов «Шерегеш-фест». Фото: пресс-служба АПК

Горнолыжный комплекс Шерегеш вовсю готовится к открытию горнолыжного сезона и приему гостей, в том числе из других регионов.

В четверг, 5 ноября, прошло заседание штаба по подготовке к открытию зимнего туристического сезона в Кузбассе. В нем приняли участие главы территорий, руководители различных служб, обеспечивающих и контролирующих работоспособность и безопасность туристических объектов, а также собственники этих объектов - канатных дорог и гостиничных комплексов.

О подъемниках

О готовности к работе к середине ноября уже заявили более 220 объектов, в том числе 12 из 16 канатных дорог. Четыре подъемника сейчас в стадии получения разрешительных документов. Впервые в истории курорта будут единовременно введены три подъемника:

- пассажирская канатно-кресельная дорога в секторе А («Учебная») протяженностью 993 метра и пропускной способностью 1501 человек в час;

- пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» в секторе Б протяженностью 1160 метров и пропускной способностью 1510 человек в час;

- пассажирская подвесная канатная дорога («Подкидывающая») протяженностью 1336 метров и пропускной способностью 3060 человек в час;

Также на курорте подготовлены 26 горнолыжных трасс протяженностью более 56 километров.

О гостиницах

В день открытия сезона впервые примут гостей две гостиницы - в общей сложности почти на сто мест. Всего же на курорте готовятся к работе 80 гостиниц, которые могут одновременно принять более 3300 гостей. До конца года инвесторы планируют ввести еще несколько гостиниц, кафе и ресторанов, а также спа-комплекс. В стадии строительства находится еще более 20 объектов со сроком ввода до 2022 года.

С каждым годом желающих отдохнуть на юге Кузбасса становится все больше. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Для комфорта отдыхающих

В ходе совещания был сделан акцент на тех мероприятиях, которые проводятся для повышения инвестиционной привлекательности курорта. Так, монтаж нового подъемника в секторе Б стал возможным благодаря строительству технологической дороги, которое муниципалитет осуществил в самые сжатые сроки.

При поддержке губернатора Кузбасса Сергея Цивилева созданы два масштабных проекта, которые учитывают потребности и самого поселка Шерегеш, и непосредственно курорта, - это проекты реконструкции фильтровальной станции и инженерных сетей и реконструкции очистных сооружений. Реализация последнего уже начата: финансирование выделено по программе Ростуризма, из регионального и районного бюджетов. Подрядчик приступил к строительству вспомогательных зданий очистного комплекса. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Также начато проектирование автодорог в сектор Б, а по программе Фонда поддержки моногородов планируется построить дублирующую дорогу к курортной зоне от нижней части поселка Шерегеш в район многофункционального сервисного центра «Белка». В начале следующего года предполагается получение заключения госэкспертизы на проект.

Несколько дорог, построенные по разным программам, дополнят друг друга и станут основой для полномасштабного освоения сектора Б.

Для стабильного функционирования комплекса развивается и энергетическая инфраструктура. Так, в сектор Б проведена 2-цепная ЛЭП-6 Кв протяженностью 1,7 километра и построены трансформаторные и релейные подстанции.

Дворы и дороги отремонтированы

Отдельное внимание уделяется благоустройству курорта и поселка. В Шерегеше отремонтированы дворы и автодороги, установлены детские площадки и декоративная подсветка зданий, реконструируется система уличного освещения. Подготовлена программа ремонтов на следующий весенне-летний сезон. Для курортной зоны разрабатывается проект благоустройства с выделением пешеходных и велосипедных дорожек, набережной.

Горнолыжный комплекс Шерегеш вовсю готовится к открытию горнолыжного сезона и приему гостей. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Безопасности - особое внимание

На курорте всегда уделялось большое внимание вопросам безопасности объектов турбизнеса, в том числе речь идет о технической исправности подъемников и пожарной безопасности гостиниц.

В сегодняшних условиях особое значение приобретают вопросы эпидемиологической безопасности. Еще весной была сформирована районная комиссия, которая контролирует выполнение распоряжения губернатора Сергея Цивилева по мерам противодействия распространению коронавируса, это - санобработка, дистанцирование, термометрия, выделение карантинного помещения. Все сотрудники проходят обучение по приему и размещению гостей, отрабатывают порядок действий в случае выявления заболевших среди гостей или работников.

Накануне нового сезона в Шерегеше состоится открытие травмпункта, который будет располагаться в Шерегешской участковой больнице. Сейчас в нем завершаются отделочные работы, и уже на следующей неделе начнут завозить и устанавливать оборудование - рентген-аппарат, оснащение для процедурного и манипуляционного кабинетов, а также для палат временного пребывания.

Одной из главных задач в этом сезоне станет не только оказание медицинской помощи, но и обязательное разделение потоков пациентов. Именно эта противоэпидемическая мера позволит свести к минимуму риск заражения пациентов коронавирусом.

Чаще всего гости курорта обращаются за помощью в ближайшее медучреждение - медпункт у подножия горы Зеленой. Сейчас там также заканчивается ремонт.