Россельхозбанк открыл интернет-ресурс для старшего поколения «Моё время»

АО «Россельхозбанк» открыл Экосистему «Моё время» www.moe-vremya.ru для аудитории старше 55 лет в формате интернет-ресурса. Банк имеет специализированную линейку продуктов для старшего поколения, пользуется заслуженным доверием целевой аудитории, подтверждённым многолетним успешным опытом привлечения и обслуживания таких клиентов. Сервис играет роль комфортного пространства в интернете для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста. Экосистема «Моё время» содержит интересный контент, даёт возможность пользователям получать доступ к полезным для старшего поколения сервисам и дистанционным консультациям по всем жизненным ситуациям.

Пользователям сервиса доступен онлайн-журнал со статьями по актуальным для старшего поколения вопросам: о налогах и сбережениях, изменениях в законодательстве, недвижимости, медицине, ЖКХ, материалы о здоровом образе жизни и семейных отношениях, советы для дачников и огородников. Пользователи могут обсуждать статьи, оставлять отзывы о банковских продуктах, задавать уточняющие вопросы экспертам и делиться личным опытом друг с другом.

Посетители Экосистемы смогут получить услуги в области телемедицины, страховых продуктов, социального сервиса, а также финансовой грамотности. На Экосистеме «Моё время» представлены продукты Банка, которые разработаны специально для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста и предлагаются на льготных условиях. При регистрации пользователи получают не только возможность приобрести услуги Банка и партнёров, но и специальные предложения, например - месяц бесплатного пользования услугами и сервисами партнёров Банка.

Интерфейс ресурса www.moe-vremya.ru интуитивно понятен и удобен в навигации даже для начинающих пользователей сети Интернет. Посетители Экосистемы всегда смогут рассчитывать на консультативную поддержку сотрудников Банка.

Кроме того, для повышения финансовой грамотности людей старшего поколения на ресурсе создана специальная рубрика «Деньги», в рамках которой будут публиковаться материалы с описанием финансовых инструментов и техник обращения с деньгами, советы по безопасности банковских операций, а также полезная нормативная информация.

«Запуск Интернет-ресурса «Моё время» стал важным этапом в рамках выполнения стратегической задачи Россельхозбанка по цифровой трансформации. За последние несколько лет существенно выросло количество пользователей сети в возрасте 55 лет и старше. В текущих непростых эпидемиологических условиях как никогда становится актуальной возможность обеспечения доступности финансовых услуг в дистанционных каналах. Наш сервис поможет старшему поколению «идти в ногу» со временем и комфортнее адаптироваться к изменениям в финансовой сфере, а также беречь здоровье, минимизировав необходимость передвижений и дополнительных контактов. Эксперты Банка и наших партнёров смогут ответить на самые трудные и популярные вопросы не только о финансовых инструментах, но и в других важных жизненных ситуациях. Кроме того, «Моё время» даст возможность пользователям делиться человеческим теплом и получать психологическую поддержку», – отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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