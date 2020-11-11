Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за тем, что происходит в регионе, и рассказываем новости о самом важном.

На утро 12 ноября у 183 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Общее число заболевших достигло 17 568 человек. Также стало известно, что за минувшие сутки выздоровели и выписаны еще 292 пациента. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 13 485 человек.

К сожалению, продолжает расти и статистика летальных исходов. За минувшие сутки умерли еще шесть жителей региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших стало составлять 292 человека.

Таким образом, сейчас 3791 человек находится в инфекционных стационарах региона, еще 7082 кузбассовца - под медицинским наблюдением.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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