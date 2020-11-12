Медик из Кузбасса заболел коронавирусом после вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из кузбасских медиков заболел коронавирусом после вакцинации. Об этом сообщила замминистра регионального министерства здравоохрнанения Елена Зеленина.

12 ноября во время брифинга, посвященного эпидситуации с коронавирусом в Кузбассе замминистра сообщила о том, что один из медиков, прошедших вакцинацию по коронавирусу, после введения первой дозы вакцины заболел.

- Заболевание выявили на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением,- отметила Елена Зеленина.

Также замминистра здравоохранения отметила, что иммунитет начинает вырабатываться после введения первой дозы вакцины, однако окончательно он формируется только после введения второй дозы вакцины.

Напомним, вакцина «Спутник V» была разработана российскими ученым. Ее эффективность достигает 92 процентов. Вакцина двухкомпонентная. Спустя 21 день после первой инъекции делается вторая, и лишь спустя 21 день после нее пациент считается вакцинированным, до этого времени идет процесс формирования иммунитета. Случай в Кузбассе - не единственный, когда после введения вакцины выявляют коронавирус. Зафиксированы три случая заболевания среди медиков Алтайского края. Также среди привитых и заболевших - депутат Госдумы.

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