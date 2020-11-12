Россельхозбанк: объем инвестиций в крупнейшие инвестпроекты в сегменте зерновых в РФ превысит 300 миллиардов рублей до 2030 года

На этом фоне инвесторы активно вкладываются в проекты в сфере переработки, перевалки и хранения пшеницы. Объем инвестиций в 20 крупнейших инвестпроектов в сегменте зерновых в РФ превысит 300 млрд рублей до 2030 года. Самый распространенный способ финансирования – привлечение кредитных средств, которые готов предоставить Россельхозбанк – опорный банк АПК и сельскохозяйственного экспорта. Об этом рассказал в своем выступлении на форуме «Сильные идеи для нового времени» Первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин. Мероприятие проходит 11–13 ноября в Москве. РСХБ выступает партнером деловой программы форума.

Российская сельскохозяйственная отрасль сегодня вышла на высокий уровень эффективности и является одним из ключевых драйверов российской экономики. К этому привели последовательные меры, которые на протяжении последних лет реализовывало государство, рассказал в своем выступлении в рамках дискуссии «Еда – новая нефть. Продовольственный суверенитет и экспорт» Кирилл Лёвин. В числе таких мер – субсидирование процентных ставок агропроизводителям, компенсация инвестиционных затрат, а также поддержка Россельхозбанка, который специализируется на управлении финансовыми рисками в АПК. Сегодня успех отрасли, по словам Кирилла Лёвина, строится на базе трехфакторной формулы «люди, деньги, технологии», к которой добавляются уникальная геопозиция и умеренные климатические условия нашей страны.

Благодаря всему этому, Россия сегодня входит в пятерку стран-экспортеров зерновых, наряду с США, Индией, Францией и Канадой, а также входит в ТОП-5 основных стран-экспортеров пшеницы и ячменя. Сейчас перед отраслью стоит задача по наращиванию экспорта сырья и продовольствия.

Для достижения этой цели, Россельхозбанк как содействует созданию экспортоориентированной продукции, так и активно поддерживает экспортеров. Так, в 2020 году банк предоставил более 70 процентов кредитов на финансирование сельскохозяйственных работ в стране. Объемы финансирования экспортеров продукции АПК Россельхозбанком за 10 месяцев 2020г. составили порядка 340 млрд руб., что на 82 процента больше показателя прошлого года.

При этом, опережающее развитие экспорта зерновых культур невозможно без внедрения инноваций и технологической модернизации инфраструктуры, считает Кирилл Лёвин. В числе приоритетных технологий он назвал методы «ускоренной» селекции зерновых культур, технологии «точного» и «умного» сельского хозяйства, использование информационно-мониторинговых систем хранения зерна и производство продуктов глубокой переработки зерновых с высокой долей добавленной стоимости.

Кирилл Лёвин отметил, инвесторы сегодня активно вкладываются в развитие зернового рынка России, в том числе – с использованием финансовых инструментов Россельхозбанка, который является ключевым партнером российского АПК. По оценке Первого заместителя председателя правления РСХБ, объем инвестиций в 20 крупнейших инвестпроектов в сегменте зерновых в РФ превысит 300 млрд рублей до 2030 года. Большинство проектов в сегменте зерновых связаны с переработкой, перевалкой и хранением пшеницы. При этом, на проекты российских компаний приходится более 70 процентов объема инвестиций топ-20 зерновых проектов. Проекты, инициированные иностранными компаниями, и совместные проекты составляют 22 процента от объема заявленных инвестиций.

«Потребление зерновых в мире растет. В развивающихся странах этому способствуют увеличение благосостояния и опережающий рост потребности в фураже. В развитых (ЕС, США) и крупнейших развивающихся странах (Бразилия, Китай) важным стимулом роста рынка является производство биотоплива – фактически зерно становится новой нефтью. Растет потребление продуктов глубокой переработки зерновых. Все это открывает новые возможности для экспорта зерна из России, что обуславливает интерес инвесторов к рынку», - рассказал Кирилл Лёвин.

В числе приоритетных направлений для опережающего развития экспорта зерновых культур Первый заместитель председателя правления РСХБ назвал Китай, Южную Азию (Бангладеш, Индия), Северную Африку (Египет, Алжир), Африку к югу от Сахары (Судан, Нигерия, Кения, Танзания), Ближний Восток и арабские страны.

«Накопленная 20-летняя экспертиза знаний международного рынка позволяет Россельхозбанку предложить экспортерам технологичные и удобные продукты для удовлетворения потребности в оборотном финансировании и реализации долгосрочных инвестиционных проектов. При этом, партнерами банка являются свыше 400 крупных банков в 61 стране мира, а клиенты могут производить расчеты в 17 иностранных валютах без дополнительных издержек. Мы также тесно взаимодействуем с Минэкономразвития России, Минсельхозом России, РЭЦ, и другими организациями для развития экспорта», - говорит Кирилл Лёвин.

Банк применяет индивидуальное структурирование сложных международных сделок в классических документарных операциях, а также активно использует новые продукты для экспортеров. В их числе он назвал подтверждение и дисконтирование экспортных аккредитивов, рублевое пост-финансирование по валютным аккредитивам, валютное покрытие по рублевым аккредитивам и линейку страховых продуктов ЭКСАР.

Стратегия работы банка с финансовыми институтами направлена на существенное расширение лимитного пространства на крупные банки мира. Сегодня объем документарных лимитов превышает 50 миллиардов рублей, в ближайшее время РСХБ планирует вдвое увеличить это значение, что позволит нарастить объемы внешнеторговых операций.

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