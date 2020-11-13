Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

С помощью специально созданного приложения, на мультимедийной инсталляции посетитель узнает об основных этапах становления и развития Кузбасса. Фото: Архив библиотеки

Горячее сердце Сибири

Идем на выставку и узнаем, как развивался регион.

Государственная библиотека имени Федорова приглашает на интерактивную выставку «Горячее сердце Сибири».

Современная библиотека, как и современный человек, неразрывно связана с цифровыми технологиями. 19 октября в библиотеке открылась новая комплексная выставка, посвященная 300-летию Кузбасса. Она расположена в локал-пространстве отдела библиотечного краеведения. Для организации выставочного пространства использованы три современные мультитач-панели. Знакомство с Кемеровской областью традиционно начинается с книжных полок. На них выставлены реальные исторические издания, дополненные цифровыми образами уникальных печатных документов: научных трудов, атласов и карт. Они помогают подготовить посетителей к просмотру основной экспозиции - интерактивной зоны с познавательным контентом. С помощью специально созданного приложения, на мультимедийной инсталляции посетитель узнает об основных этапах становления и развития Кузбасса. Он может совершить виртуальное путешествие по памятным местам, изучить произведения искусства, поиграть в образовательные игры, посмотреть художественные или документальные фильмы и многое другое. Мультимедийная инсталляция мобильна и размещается удобно и для взрослых, и для детей.

Государственная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

11 - 18 ноября, с 10.00 до 18.00

Вход свободный

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Спектакль «Фотоаппараты» о нашей мимолетной и скоротечной жизни, о неповторимости каждого мгновения, о маленьких радостях и большом счастье. Фото: Кадр спектакля

Жизнь через объектив фотоаппарата

Идем на спектакль.

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Фотоаппараты».

Две молодые женщины, две школьные подруги, которые в девятом классе занимались синхронным плаванием, теперь случайно встречаются в универмаге и выясняют, что обе - на пятой неделе беременности. Они приезжают на дачу в Завидово, где дышат свежим воздухом, пьют деревенское молоко и говорят о жизни. Но не они будут главными героями спектакля «Фотоаппараты», поставленного по пьесе Петра Гладилина.

Героями будут две души их будущих, еще не родившихся детей - мальчика и девочки, у которых еще и имен-то нет. Есть только фамилии - Топорков и Говоркова. Но они уже - ребята самостоятельные.

Ночью, дождавшись, когда их будущие мамы заснут, они отправляются на прогулку - в свое первое путешествие по жизни, радостно и жадно открывая для себя то, к чему мы давно привыкли: звездное небо, сияющую луну, блеск ночной реки… Но видят все это гораздо четче, ярче, бесконечно удивляясь всему и поэтому беспрестанно фотографируют и фотографируют…

Многое произойдет за эту короткую летнюю ночь - неожиданные встречи и события… Текст пьесы постоянно балансирует на тончайшей грани смешного и серьезного. И хотя этих двух героев - Топоркова и Говорковой - в реальной жизни еще нет, но их судьбы уже складываются по-разному.

Спектакль «Фотоаппараты» о нашей мимолетной и скоротечной жизни, о неповторимости каждого мгновения, о маленьких радостях и большом счастье, о том, как важно научиться видеть красоту в простых вещах, ощущая всю полноту земного бытия.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 17

13 ноября, начало в 18.30

Цена билетов: 400 рублей

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«Цирк Шардам» - это захватывающее цирковое представление, в котором заняты кукольные персонажи. Фото: Кадр спектакля

Цирк Шардам

Оцениваем пьесу Даниила Хармса в кукольном исполнении.

Театр кукол Кузбасса имени Гайдара приглашает детей и их родителей на спектакль «Цирк Шардам».

Спектакль, поставленный по одноименному произведению писателя Даниила Хармса, - единственная пьеса, написанная им для театра кукол.

«Цирк Шардам» - это захватывающее цирковое представление, в котором заняты кукольные персонажи. И лишь один человек непрестанно вмешивается в ход представления - неугомонный Вертунов. Благодаря его непосредственности одна за другой создаются чрезвычайные ситуации, но именно он помогает героям выбраться сухими из воды.

В кукольном исполнении зрители увидят воздушную гимнастику, силача, акробатов, джигитовку и, конечно, фокусника. В спектакле много аттракционов, шуток, фокусов, ярких красочных декораций. Спектакль понравится как детям, так и их родителям.

Театр кукол Кузбасса имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

15 ноября, начало в 13.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей

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Кладовая солнца

Слушаем историю о долгом и трудном путешествии.

Государственная филармония Кузбасса приглашает зрителей на спектакль для семейного просмотра «Кладовая солнца».

Спектакль по рассказу Михаила Пришвина - это сказка-быль о том, как в поисках «палестинки» - поляны с клюквой - маленькие Настя и Митраша заходят далеко в лес. В какой-то момент ребята ссорятся и расходятся в разные стороны, но смогут ли они справиться поодиночке в лесу, на страшном болоте?

Историю о трудном и полном приключений путешествии детей и встрече с волком, едва не ставшей роковой, расскажут артисты литературного театра «Слово».

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

14 ноября, начало в 12.00

Цена билетов: 350 рублей

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В своих работах Константин Дверин не только прославляет свою малую родину - Кузбасс, его природу, труд человека, но и популяризирует мировое искусство, историю России в Кузбассе. Фото: Новокузнецкий художественный музей

Искусство на грани

Знакомимся с творчеством необычного художника.

В Кемерове проходит выставка новокузнецкого художника-живописца Константина Дверина. И его живопись, по мнению экспертов, это грань между реализмом и сюрреализмом.

Константин Дверин - один из самых ярких представителей самодеятельного изобразительного искусства в Кузбассе. Он не получил специального образования, но родился художником. Это как раз тот случай, когда человек сделал себя сам. Настоящих «наивных» художников мало, и творчество каждого из них представляет собой не только художественный, но и культурологический феномен.

В своих работах художник не только прославляет свою малую родину - Кузбасс, его природу, труд человека, но и популяризирует мировое искусство, историю России в Кузбассе. Так, картина «Посвящение Леонардо да Винчи» стала авторской попыткой закончить начатую гением эпохи Возрождения в 1481 году работу «Поклонение волхвов». Написанию его версии картины предшествовала долгая подготовительная работа по изучению жизни и творчества Леонардо да Винчи. Живописец тщательно изучил художественные приемы итальянца. Стараясь не нарушить композиционный замысел, Дверин внес в полотно свои, довольно интересные дополнения: отражение Вифлеемской звезды в роднике перед Марией, фигуры Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли и изрядно состаренного да Винчи на переднем плане. Следуя традиции художников Возрождения изображать себя и людей своего круга, он также поместил среди персонажей картины друзей и знакомых.

Одна из тем, волнующая художника, - Родина. Обыденная рутинная повседневность вдруг преображается на картинах в самую главную истину: жизнь созидательная, полная тяжелого труда и радости существования. Вас ожидают около 40 больших работ, на которых Константин Генрихович делает отсылки к художникам эпохи Возрождения.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

С 6 по 22 ноября, с 11.00 до 20.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей