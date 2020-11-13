На открытии горнолыжного сезона в Шерегеше прокатятся 300 Дедов Морозов

Второй год подряд старт катанию на лыжах и сноубордах дает фестиваль «Шерегеш-фест», изюминкой которого станет запуск новогодней кампании «Кузбасс: Время новогодних чудес». Фото: пресс-служба АПК.

Уже завтра в Шерегеше официально открывается горнолыжный сезон 2020/2021. Всех гостей праздника ждет яркая и насыщенная программа.

Второй год подряд старт катанию на лыжах и сноубордах дает фестиваль «Шерегеш-фест».

Время открытий, музыки и чудес

Начало торжественной церемонии открытия фестиваля в 13.00 положит спуск участников битвы «Кто круче: лыжник или сноубордист?». День празднования будет разбит на тематические блоки: время открытий, время моды, время спорта, время жаркого лета, время музыки, время чудес.

Не обойдется и без традиционного шаманского обряда кормления огня на благополучие и хорошую погоду, после чего отдыхающих ждет целый калейдоскоп событий: показ горнолыжной одежды и розыгрыш костюмов среди участников спуска лыжников и сноубордистов, гонки на радиоуправляемых машинах с елями, спортивные соревнования с гигареквизитом, конкурс на лучшую фотографию с ледовой скульптурой «Лето», презентация которой состоится также в рамках церемонии открытия. Еще можно будет вволю покататься на надувных матрасах или принять участие в конкурсе на самый дальний спуск с горы.

Большой концерт и семейный фестиваль

Организаторы сообщают, что изюминкой нынешнего «Шерегеш-феста» станет запуск новогодней кампании «Кузбасс: Время новогодних чудес». С горы спустятся 300 Дедов Морозов, а самого Главного Деда Мороза с горы доставят на снегоходе. После спуска он вместе с туристами курорта запустит символические часы, которые будут отсчитывать время до старта 2021 года. Кстати, если где-то дома весь год собирал пыль дедморозовский костюм, то самое время его достать, ведь участником спуска может стать любой желающий - достаточно просто пройти регистрацию на выкате.

Порадует всех гостей выступление известных диджеев и кавер-групп, а завершит праздник большой концерт.

На второй выходной в Шерегеше запланирован семейный фестиваль «Нашествие сказок» специально для отдыхающих семьями. С 10.30 до 13.00 на выкате сектора А будут работать интерактивные площадки, фотосессии с героями и шоу-сказка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Шерегеш - это не только мягкий климат, длинный зимний сезон, подходящие параметры снежного покрова для катания на лыжах, сноубордах и снегоходах. Горная Шория - это еще и чистый горный воздух, красивые ландшафты, реки и озера, оригинальные туристические маршруты. Все это может и должно притягивать туристов со всего мира.

Губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ.

ПОДРОБНОСТИ

Специально к открытию сезона команда федерального проекта «Гастрономическая карта России» решила запустить специальное меню в ресторанах Шерегеша. 12 ноября в Кемерове состоялась первая лаборатория сибирской кухни «Вкус Сибири/Taste of Siberia», в рамках которой десять шеф-поваров региона представили блюда действующих меню сибирской кухни, а также кулинарные техники и флагманские региональные продукты. Ну а завтра, во время праздника, восемь ресторанов получат сертификаты соответствия в сфере гастрономического туризма.

ОТДОХНИ!

Туристов доставит электричка «Шерегеш-экспресс»

Расписание будет меняться в течение сезона.

Фирменный туристический электропоезд «Шерегеш-экспресс» начнет курсировать вместе со стартом туристического сезона.

Уже 14 ноября первые туристы смогут добраться на популярный горнолыжный курорт из Прокопьевска или Новокузнецка. Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Прокопьевска по субботам и воскресеньям в 6.03, затем сделает остановку в Новокузнецке и в 7.30 отправится в Чугунаш. Время прибытия - 10.11. Далее на станции Чугунаш пассажиры пересаживаются в автобусы, которые доставляют туристов к горе Зеленой и в поселок Шерегеш. Отправление автобусов от станции Чугунаш - 10.30.

Каждый вагон электрички оборудован креплениями для горнолыжного снаряжения. Фото: пресс-служба АПК.

В обратном направлении электропоезд от станции Чугунаш отправляется в 18.00, на станцию Новокузнецк он будет прибывать в 21.11, а в Прокопьевск - в 22.10.

Билеты можно приобрести с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, непосредственно в самом электропоезде и автобусе. Действует как наличная, так и безналичная оплата.

Напомним, в электричке «Шерегеш-экспресс» четыре вагона: три вагона эконом-класса и один вагон первого класса с мягкими креслами. Каждый вагон оборудован креплениями для горнолыжного снаряжения, розетками для зарядки мобильных телефонов, беспроводной сетью Wi-Fi.

В ГОРЫ!

На популярный курорт можно доехать на автобусе

Рейсы из Кемерова возобновились с 1 ноября.

Из Кемерова до курорта Шерегеш снова начнут ходить автобусы. Рейсы возобновились с 1 ноября.

- Жители Кузбасса могут провести зимние выходные дни на одном из самых популярных курортов региона и при этом не пользоваться личным транспортом, - отметили в «Кузбасспассажиравтотрансе».

Согласно расписанию, с 1 ноября начал ходить автобус по маршруту № 692э Кемерово - Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Шерегеш - Таштагол. Время отправления с кемеровского автовокзала - 2.40, от ленинск-кузнецкого автовокзала - в 4.15, от новокузнецкого автовокзала - в 6.30. Рейсы будет выполняться каждый день. Обратно из Шерегеша автобус будет выезжать в 16.55 - от магазина «Мария Ра», в 17.05 - от парковки Papa Misha.

Со 2 ноября начал ходить автобус по междугородному маршруту № 693 Таштагол - Новокузнецк со временем отправления в 5.00 от таштагольского автовокзала. Он будет осуществлять заезд в поселок Шерегеш. Время отправления из поселка Шерегеш (магазин «Мария Ра») в направлении Новокузнецка - в 5.30.

С 13 ноября возобновляет свою работу междугородный маршрут № 730 Кемерово - Новокузнецк - Шерегеш - Таштагол. Отправление рейсов по указанному маршруту будет осуществляться от кемеровского автовокзала по пятницам в 8.00, от новокузнецкого автовокзала - в 11.35. Отправление из Шерегеша - по воскресеньям в 16.00 - от магазина «Мария Ра», в 16.15 - от парковки Papa Misha.

Предварительная реализация проездных билетов уже началась.