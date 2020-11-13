От Победы к победе: Компания АО «Стройсервис» заняла 1 место в престижном конкурсе МедиаТЭК Минэнерго РФ. ФОТО: Алексей Иванов

Лучшим из лучших оказался документальный фильм «Вахта Победы», созданные компанией «Стройсервис». Он был представлен на 6-ом всероссийском конкурсе среди пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и СМИ МедиаТЭК-2020 и был признан победителем.

Впервые в истории шествие памяти прошло на тяжелой карьерной технике. ФОТО: Алексей Иванов

Около 600 конкурсных работ из 61 региона России поступило на конкурс МедиаТЭК, который ежегодно проводит Министерство энергетики России. Лучшим документальным фильмом в номинации «75 лет Победы» была признана работа PR-службы АО «Стройсервис» была признана лучшей. К слову этот фильм дал начало одноименной всекузбасской акции, и только в мае он набрал более 20 тысяч просмотров Youtube.

Один из участников "Вахты Победы". ФОТО: Алексей Иванов

Повествование в фильме ведется от лица работников предприятий компаний, чьи предки сражались за Родину во время Великой Отечественной войны. Каждая история наполнена гордостью за тех, кто ковал Победу и почтением к их заслугам. Кульминацией же фильма стало шествие 130-тонных БелАЗов на угольном разрезе с огромными плакатами, на которых изображены герои той войны. Впервые в истории шествие памяти прошло на тяжелой карьерной технике. «Вахта Победы» стала безопасной альтернативой «Бессмертному полку» - акция прошла в формате онлайн.

«Вахта Победы» стала безопасной альтернативой «Бессмертному полку». ФОТО: Алексей Иванов

Отметим также, что фильм получает высокие награды уже во второй раз. Ранее «Вахта Победы» была отмечена на международном фестивале документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2020.

АО «Стройсервис» становится победителем МедиаТЭК второй год подряд. В 2019 году компания получила специальный приз за масштабный проект в организации благотворительных гастролей московского театра EtCetera и международного рок-фестиваля «Герои мирового рока» в Кузбассе в честь 25-летия компании.

Фильм "Вахта Победы" получает уже вторую высокую награду. ФОТО: Алексей Иванов

Смотрите фильм «Вахта Победы» прямо сейчас на Youtube-канале АО «Стройсервис» https://youtu.be/X1N3MKGk3i4