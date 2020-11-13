Россия наращивает экспорт сои

«Экспорт соевых бобов в основном обеспечивается за счет растущего спроса со стороны Китая и Белоруссии, которые остаются основными потребителями этой масличной культуры для России. Суммарно на эти страны приходится более 70% всех зарубежных поставок российской сои», - поясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По данным Центра, на китайский рынок приходится более 50% всего российского экспорта сои. По мере восстановления поголовья свиней Китай продолжает активно закупать сою: в наступившем маркетинговом сезоне, начавшемся в сентябре 2020 года, импорт соевых бобов может увеличиться еще на 3% к сезону 2019/2020 и достичь рекордного уровня в 100 млн. тонн.

«Доля России в общем объеме китайского импорта пока остается небольшой, в пределах 1 процента. Тем не менее, фактор растущего спроса на соевые бобы со стороны Китая будет влиять на динамику цен на мировом рынке и в России», - добавляет Андрей Дальнов.

По оценкам Всемирного Банка, мировая цена на сою в этом году вырастет на 5 процентов до 390 долларов США за тонну и в следующем году укрепится еще на 3 процента до 400 долларов США за тонну. Как следствие, уже в текущем году средняя цена на российском рынке на эту агрокультуру может достичь 30 тысяч рублей за тонну, а в 2021 увеличиться еще на 5-10 процентов.

Рост поставок российской сои в Белоруссию, которая является вторым по объемам импортером этой культуры из России, объясняется наращиванием мощностей по переработке масличных в республике. Часть продукции переработки затем возвращается на российский рынок в виде соевого шрота и используется в дальнейшем в производстве комбикормов для отечественных животноводов.

В то же время, в перспективе конкуренцию белорусским переработчикам могут составить отечественные компании, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. К настоящему моменту в Центральном федеральном округе уже заявлены ряд инвестпроектов по расширению существующих и созданию новых мощностей по переработке сои с общим объемом прироста на 2,5 миллиона тонн до 3,8 миллиона тонн в год.

«Потребность новых проектов в сырье может привести к перераспределению части экспортных объемов в пользу российских переработчиков и стимулировать в дальнейшем увеличение объемов производства соевых культур в европейской части России», - прогнозирует Дальнов.

В целом, по итогам 2020 года производство соевых бобов в России прогнозируется на уровне 4,2 миллиона тонн. По сравнению с рекордным уровнем прошлого года производство незначительно снизится (на 4-5 процентов), что связано с сокращением посевных площадей. Посевные площади сои сосредоточены в регионах Дальневосточном и Центральном федеральных округах. Абсолютным лидером является Амурская область (30 процентов). Примерно по 9 процентов приходится на Приморский край, Белгородскую и Курскую области. Заметная доля посевов (5-6 процентов) приходится на Воронежскую и Тамбовскую области, Краснодарский край и Алтайский край. Регионы ДВФО и СФО традиционно специализируются на поставках сои в Китай. Регионы европейской части России поставляют сою в Белоруссию, страны Ближнего Востока и Казахстан.

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