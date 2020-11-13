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Бизнес-новости Кемерова

РСХБ: современному специалисту недостаточно одного образования

Перед российской системой образования стоит амбициозная задача выйти к 2035 в топ-10 стран по качеству образования
Яков КРЫМСКИЙ
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65 процентов сегодняшних первоклассников будут работать по тем специальностям, которых сейчас еще не существует. Перед профессиональным сообществом стоит сложный вызов по глобальной трансформации системы образования. О том, как перестроить эту систему рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова на Форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идем нового времени» в рамках сессии «Дизайн будущего образования».

Анна Кузнецова отметила, что уже сегодня на рынке труда наблюдается спрос на сотрудников, которые обладают не одним фундаментальным знанием, а глубокими компетенциями в нескольких направлениях, на стыке которых и появляются новые профессии. Например, абсолютно новые направления появляются при соединении традиционных видов образования – сельскохозяйственного, экономического или иного с инновационными технологиями, такими, как нейронные сети, анализ больших данных, робототехника.

Еще одним важным качеством современного специалиста являются развитые softskills – компьютерные навыки, умение работать с большими объемами информации, классифицировать источники, общаться с людьми, презентовать свой труд и другие. Современные выпускники вузов обладают лишь частью из них. Для того, чтобы студенты выходили из университетов профессиональными специалистами, готовыми к работе, необходима тесная связь университета и бизнеса.

«Россельхозбанк заинтересован в повышении рентабельности агрокомплекса. Этого невозможно добиться без инвестиций в человеческий капитал. Мы видим свою задачу в том, чтобы усилить качество подготовки специалистов на всех этапах. РСХБ поддерживает российские аграрные вузы, оборудуя современные кабинеты и помогая выстраивать современные программы обучения и стажировок, поддерживает стипендиями наиболее талантливых студентов по всей стране. С этого года количество стипендиатов увеличилось на 40% и составило почти 400 человек. Кроме того, совместно с МГИМО мы запустили магистерскую программу подготовки атташе по вопросам сельского хозяйства. В будущем эти специалисты будут продвигать интересы российского АПК на международной арене», - рассказала Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова также отметила, что все большую роль будет играть развитие lifelong education - непрерывного образования на протяжении всей жизни, которое позволит специалистам получить новые навыки и знания, актуальные на сегодняшнем рынке. Так, банк в 2020 году запустил образовательный проект для взрослых людей - «Школу Фермера» сразу в четырех регионах: Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Башкортостан и Московской области. Образовательные программы рассчитаны как на начинающих предпринимателей, так и на уже состоявшихся фермеров. Первые будут изучать основы фермерской профессии, включая правовые аспекты, повышать свою финансовую грамотность. Вторые - на примере успешных компаний - учиться вести рентабельный бизнес. Все познакомятся с новейшими агротехнологиями. Пока занятия в рамках «Школы Фермера» проходят в очном режиме, но уже в 2021 году, в соответствии с современными трендами, в школе откроется возможность учиться дистанционно.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Экономика: Бизнес

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