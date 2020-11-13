РСХБ: рынок драгметаллов переходит в онлайн

РСХБ прогнозирует постепенный переход большинства банковских услуг с драгметаллами на дистанционные каналы обслуживания. Толчком для этого стала пандемия и перспектива отмены НДС по операциям со слитками. Об этом рассказал Сергей Щавелёв, исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынка Россельхозбанка на XIII Международном Форуме "Российский рынок драгоценных металлов".

По данным РСХБ, спрос на инвестиционные золотые монеты за 10 месяцев 2020 года вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на серебряные монеты вырос в 2,4 раза, на слитки золота и серебра – в 1,4 раза. Количество операций с золотом, платиной и палладием на металлических счетах увечилось в 2 раза, а с серебром – в 4,5 раза.

Спровоцированные пандемией ограничения вызвали глобальную трансформацию рынка потребительских услуг и сферы торговли и ускорили процесс перехода банковских услуг в цифровые каналы обслуживания. Тенденция не обойдет стороной и операции с драгоценными металлами.

«В настоящий момент две трети традиционных продуктов банков в драгоценных металлах представляют собой финансовый актив в «товарной» форме – монеты и слитки. Однако появление тенденции цифровизации банковских услуг в области драгметаллов не заставит себя долго ждать. Особенно это становится актуальным на фоне перспективы отмены НДС по операциям с инвестиционными слитками. Сложившаяся ситуация требует расширения продуктовой и сервисной линейки в цифровых каналах обслуживания, развитие маркетплейсов. Все это дает повод задуматься участникам рынка об изменениях и увеличении объемов операций с драгметаллами в дистанционных каналах обслуживания», - прокомментировал Сергей Щавелёв.

Россельхозбанк в 2020 году предоставил своим клиентам возможности дистанционного обслуживания в области драгоценных металлов – открытие и ведение металлических банковских счетов без визита в офис, а также решение по онлайн продаже инвестиционных и памятных монет. Сейчас аналогичные услуги предлагают лишь несколько банков на рынке.

«И это может быть только началом. В свете внедрения в кредитных организациях государственной системы контроля за оборотом драгметаллов и возможной последующей либерализацией налогообложения операций инвесторов со слитками, можно ожидать появление новых онлайн сервисов бронирования и оплаты, межбанковских переводов в драгметаллах, «бесшовное» зачисление на металлический счет и снятие с него металлов в физическом виде, возможно, даже доставку слитков и монет клиентам», - отметил Сергей Щавелёв.

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