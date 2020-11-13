Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года по МСФО

«Первые 9 месяцев 2020 года стали для Группы Россельхозбанка периодом принятия гибких и эффективных решений, что нашло своё отражение в поступательном развитии бизнеса Группы в ключевых сегментах рынка и достижении положительного финансового результата. Мы обеспечили рост всех плановых показателей Банка, увеличили корпоративный и розничный кредитные портфели, повысили их качество, укрепили ресурсную базу, нарастили капитал и заработали рекордную в истории Группы прибыль в размере 9,9 млрд рублей», – подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 9 месяцев 2020 года увеличился на 13,9 процента (+344 миллиарда рублей) и составил 2,815 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 15 процентов (+298,8 миллиарда рублей) и составил 2,297 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за отчетный период на 9,6 процента (+45,2 миллиарда рублей) до 518,3 миллиарда рублей.

Размер активов Группы на конец сентября 2020 года составил 3,471 триллиона рублей, прирост за отчетный период составил 7,9 процента (+255,3 миллиарда рублей).

За 9 месяцев 2020 года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 148,3 миллиарда рублей (+6 процентов) и составили 2,634 триллиона рублей. По состоянию на конец сентября средства юридических лиц составили 1,332 триллиона рублей, прирост за отчетный период составил 37,4 миллиарда рублей (+2,9 процента). Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли за 9 месяцев текущего года на 110,9 миллиарда рублей (+9,3 процента) до 1,302 триллиона рублей. Остатки на текущих и расчетных счетах клиентов Группы увеличились за отчетный период на 44,7 процента до 494,9 миллиарда рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 81,1 процента. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 сентября 2020 года составило 107 процентов.

Чистый процентный и комиссионный доход по результатам 9 месяцев 2020 года увеличился на 4,1 процента до 73,2 миллиарда рублей по сравнению с 70,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2019 года.

Чистая процентная маржа сохранилась на уровне 9 месяцев прошлого года (2,3 процента). Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 30 сентября 2020 года 54 процента.

Чистая прибыль Группы по итогам 9 месяцев 2020 года составила 9,9 миллиарда рублей по сравнению с 4,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2019 года.

На 30 сентября 2020 года собственный капитал Группы (по МСФО) составил 222,6 миллиарда рублей против 199,3 миллиарда рублей на конец 2019 года, увеличившись на 11,7 процента. Рост капитала Группы связан с докапитализацией Банка в июле 2020 года на сумму 20 миллиардов рублей.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.10.2020 составил 15,1 процента.

«Поддержка Россельхозбанком отечественного аграрного сектора внесла свой вклад в опережающие темпы роста отрасли, которая демонстрирует уверенную положительную динамику на фоне снижения показателей в ряде других секторов экономики. Мы сохранили лидирующие позиции в кредитовании АПК, сумели расширить инструменты, направленные на рост объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, и обеспечили масштабное участие Банка в ряде таких важных целевых программ, как сельская ипотека», - подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин.

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