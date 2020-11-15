Страшное ДТП на проспекте Ленина в Кемерове: двое погибли, ребенок - в больнице Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Страшное ДТП произошло на проспекте Ленина, что в Кемерове, вечером 12 ноября. В нем погибли два человека.

Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле Renault Logan, погибли в страшном ДТП. Еще один пассажир – ребенок 2013 года рождения – с травмами средней степени тяжести сейчас находится в реанимации.

Случило же ДТП из-за того, что водитель автомобиля Toyota, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю BMW. Водитель иномарки попытался уйти от столкновения, но его машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с другими тремя легковушками.

Водитель Renault Logan погиб на месте, женщина, ехавшая с ним в машине, скончалась в больнице. Еще один пострадавший – ребенок 2013 года рождения- находится в больнице.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в областной Госавтоинспекции. - Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей к законопослушному поведению на дорогах и соблюдению требований правил дорожного движения.

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