В Кузбассе обсудили вопросы улучшения жилищных условий на селе

Подпись к фото: Главной темой обсуждения стал вопрос улучшения жилищных условий кузбассовцев и, в частности, программа сельской ипотеки. Фото: Пресс-служба АО «Россельхозбанк» .

В совещании приняли участие заместитель Губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов, заместитель Губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса Вера Гончарова, руководитель Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев, а также главы городов и районов Кузбасса посредством видеоконференцсвязи.

Главной темой обсуждения стал вопрос улучшения жилищных условий кузбассовцев и, в частности, программа сельской ипотеки. Напомним, она действует в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», вступившей в силу в этом году. Жители области могут взять льготный кредит до 3 млн рублей на покупку квартиры на вторичном рынке, в строящемся доме, покупку дома с участком или участка под строительство дома в сельской местности. Средства предоставляются под очень низкий процент (от 2,7 до 3 процентов) на срок до 25 лет с первоначальным взносом не менее 10 процентов. Список территорий, на которые распространяется действие программы, включает в себя 1090 сельских населенных пунктов и агломераций Кузбасса. Ознакомиться с ним можно на сайте регионального Минсельхоза.

«За 10 месяцев Россельхозбанк выдал 509 кредитов на сумму более 900 миллионов рублей. Подобрать недвижимость можно с помощью нашего сервиса «Своё. Жильё», в том числе и под сельскую ипотеку», – рассказал директор Кемеровского филиала банка Виктор Кобзев.

На встрече также обсудили вопрос увеличения объемов строительства нового жилья на селе, а также привлечения к участию в программе городских жителей для приобретения ими жилья в близлежащих к их городу селах и деревнях.

Более подробную информацию по условиям получения Сельской ипотеке можно узнать в всех офисах Россельхозбанка или на сайте www.rshb.ru

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.