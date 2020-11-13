Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 ноября: 5 умерли, 181 заболел, 277 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 ноября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ежедневно в регионе выявляют как новые случаи коронавируса, так и излечения от него

На утро 14 ноября в Кузбассе еще у 181 человека подтвердился коронавирус. Общее число тех, у кого подтвердился COVID-19, достигло 18 113 человек.

Выросло число выздоровевших пациентов. Еще у 277 кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, на утро 14 ноября тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Они уже выписаны из больниц, теперь общее число выздоровевших жителей региона составляет 14 260.

Еще пять кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 308.

В инфекционных больницах Кузбасса - 3545 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9816 человек.

Статистика. Яндекс.

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