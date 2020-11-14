Открытие горнолыжного сезона в Шерегеше 2020-2021: прямая трансляция. ФОТО: Татьяна Смолина

Горнолыжный сезон стартует на популярном курорте Шерегеш 14 ноября. Посмотреть открытие горнолыжного сезона в Шерегеше можно в прямой трансляции.

14 ноября в Шерегеше открывается новый горнолыжный сезон. Стать участником масштабного праздника можно и дистанционно: для этого достаточно присоединиться к прямой трансляции, которая проходит на каналах «Кузбасс 1» и «10 канал». Начало трансляции - 14 ноября в 13.00.

В течение всего дня будут проводиться различные блоки: время открытий, время моды, время спорта, время жаркого лета, время музыки и время чудес. Также пройдет массовый спуск лыжников и сноубордистов, шаманский обряд кормления огня, большой концерт и семейный фестиваль. Обязательно присоединяйтесь в прямой трансляции, чтобы лично увидеть все это!

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