Загрязнение было, а краски - нет: Кемвод признал загрязнение Искитимки. Фото: Андрей Панов/ Instagram

В компании «Кемвод» прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг снимков с покрасневшей водой снимков. По мнению специалистов, ихображение на снимках может быть результатом фотошопа.

Снимки с покрасневшей водой в реке Искитимке, что в Кемерове, взбудоражили не только общественность Кузбасса, но и неравнодушных людей за пределами страны. Как только снимки появились в интернете, изменившимся цветом воды заинтересовались замгубернатора Кузбасса Андрей Панов и глава Кемерова Илья Середюк. Замгубернатора назвал два возможных источника загрязнении: ливневая канализация или приток Искитимки ручей Суховский, в который поступали сточные воды с рельефа. Сброс же воды на рельеф произошел из засовренного городского коллектора.

- Оперативно проведена работа по очистке источника загрязнения – городского коллектора. Окончательно виновных определят надзорные органы, - написал на своей странице в соцсетях замгубернатора. - Сегодня вода в реке чистая. Утки, которым так хорошо жить на Искитимке, что они даже перестали улетать на зиму, вернулись к своей привычной жизни.

Утки плавают по Искитимке Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В компании «Кемвод» подтвердили, что, действительно, 3 ноября произошел засор на коллекторе. Причиной засора стал несанкционированный сброс в коллектор запрещенных веществ – камней, гравия и прочего. Сброс – в нарушение правил водоснабжения и водоотведения – производили в том числе и ассенизаторские машины.

- Работы по очистке коллектора завершены. Чтобы исключить перелив сточных вод на рельеф при устранении засора, была смонтирована временная обводная линия, по которок и осуществляется перекачка стоков. За время работ стоков красного цвета мы не наблюдали, - сообщили в пресс-службе «Кемвод».

В компании также отметили, что с 3 по 6 ноября наблюдались осадки в виде дождя и снега, и из-за талых вод красящие вещества могли попасть в Искитимку. однако подлинность изображенного на фотоснимках вызвала у специалистов компании сомнения.

- Некоторые публикации, размещенные в сети Интернет содержат фотографии, обработанные с применением программ фоторедактора в части изменения цвета воды в реке Искитимка, - отметили в пресс-службе АО «Кемвод».