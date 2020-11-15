Замгубернатора Глеб Орлов: «Комплексное развитие территорий положительно скажется на уровне жизни и стоимости жилья»

Заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов прокомментировал изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации - этот законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении в ближайшие дни.

«Кузбасс ознакомился с проектом федерального закона, направленным на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья, а также жилья, подлежащего сносу или реконструкции, - сказал Глеб Орлов. - Единый механизм комплексного развития территорий, когда он будет закреплен законодательно, позволит создать новые точки притяжения, даст толчок деловой активности, поможет обновить инженерные сети. И все это положительно скажется как на уровне жизни, так и на стоимости жилья не только в районе сноса аварийного жилья, но и во всех близлежащих районах».

Замгубернатора отметил, что Кузбасс в целом поддерживает законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», но до второго чтения надо внести необходимые уточнения.

До внесения в Госдуму законопроект рассмотрели как региональные эксперты, так и Общественный совет при Минстрое России, который объединяет экспертов отрасли.

«Этот законопроект обсуждался на Комиссии по жилищной политике Общественного совета, - пояснил председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин. - Мы отмечаем актуальность совершенствования законодательного регулирования преобразования деградирующей застройки в городах, освоения новых незастроенных территорий - это не вызывает сомнений. В документе сделана попытка обобщить множество различных механизмов комплексного и устойчивого развития территорий, урегулированных сегодня в Градостроительном кодексе Российской Федерации. Однако в проекте есть пункты, которые, на наш взгляд нужно прописать более четко, свои предложения мы готовим ко второму чтению. В целом законопроект нами поддерживается».