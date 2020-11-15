Сенатор от Кузбасса Алексей Синицын отметил важность механизмов переселения из аварийного жилья для угольных регионов

Алексей Синицын отметил важность механизмов переселения из аварийного жилья для всей России, а для угольных регионов – особенно. Сенатор от Кузбасса, секретарь Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Синицын прокомментировал изменения к подходам градостроения, внесенные в Госдуму.

На предстоящей неделе нижняя палата российского парламента рассмотрит в первом чтении проект федерального закона №1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». По мнению сенатора, это значимый законопроект, поскольку это попытка решить сразу несколько глобальных вопросов. Уже сейчас, до изменений в Градостроительный кодекс, проблема переселения из аварийного жилья решается ускоренными темпами, однако по завершению существующей по этому направлению программы необходимо принимать решения, которые сохранят и даже увеличат темпы расселения. То есть значительно больше людей смогут переехать из аварийного в современное жилье. Ускоренное расселение аварийного жилья поможет избежать риска жизни и здоровья россиян проживающих в непригодном жилье.

«В Кузбассе, где я вырос и живу, вопрос переселения стоял остро долгие годы. При этом речь идет как о подработанных шахтами территориях, так и об аварийном фонде городов и поселков, построенных вокруг шахт и разрезов в прошлом веке. В основном, это застройка 1950-1970 годов, и часть этого жилого фонда уже пришла в аварийное или предаварийное состояние, - рассказал Алексей Синицын. - Зная проблему, регион всесторонне решает ее в рамках своих полномочий. Однако области, всей стране нужна система, единый четко прописанный и закрепленный федеральным законом механизм. В глобальном плане этот механизм должен помочь полностью решить поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи повысить качество жизни людей, уровень комфорта и ощутимо повысить темпы строительства современного жилья и создания многофункциональных общественных пространств, сформировать комплексную удобную и уютную городскую среду».

Напомним, законопроектом предлагается установить, что территория, в отношении которой принимается решение о застройке, не менее чем наполовину должна быть занята жильем аварийным или подлежащим сносу. Если закон будет принят, то у регионов появится возможность создавать комплексную планировку с общественными пространствами, а не вести точечную застройку.

На завершающейся неделе прошло федеральное онлайн-обсуждение законопроекта и других вопросов по переселению граждан из аварийного жилья, капитальному ремонту многоквартирных домов, защите прав жителей, перспективе развития строительной отрасли и ЖКХ. Оно было организовано на площадке партии «Единая Россия». В селекторе участвовали не только партийцы, но и представители Государственной думы, Минстроя России, Фонда содействия реформирования ЖКХ, регионов, экспертного сообщества.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в год нужно сдавать больше 2 млн кв. метров жилья - примерно столько же выявляют аварийного за этот период. В середине сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и аварийных домов - он подразумевает возможность всероссийской реновации. Кроме того, изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации позволят закрепить законодательно единый механизм комплексного развития территорий. В случае, если все заинтересованные стороны придут к компромиссу, власти на местах получат возможности комплексно решать проблему, прежде всего, составлять адресные программы по реконструкции и сносу ветхого и аварийного жилья. Инициатива позволит ускорить обновление жилого фонда в стране, повысить качество людей и значительно повысить темпы формирования благоприятной и комфортной уличной среды.