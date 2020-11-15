Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в регионе постоянно меняется. Сообщаем последние новости на утро 16 ноября.

За сутки в регионе еще у 183 человек подтвердился коронавирус. Общее число заболевших с середины марта - 18 296 человек.

Еще 192 кузбассовца, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. Теперь общее число выздоровевших жителей региона составляет 14 452.

К сожалению, шесть человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 314.

В инфекционных больницах Кузбасса - 3530 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9907 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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