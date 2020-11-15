Первые в России: Шерегеш открыл горнолыжный сезон

Шерегеш открыл горнолыжный сезон. Фото: Пресс-служба АПК

В минувшие выходные Шерегеш первым в России открыл горнолыжный сезон. А в ближайшие две недели к нему присоединятся еще три курорта в разных концах области.

На открытие 14 ноября, которое стало ярким и запоминающимся благодаря традиционному фестивалю «ШерегешФест», приехало около пяти тысяч туристов из разных уголков России. Это подтвердило давно известный факт – заповедный уголок Горной Шории является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в стране.

Туристов встретили традиционным фестивалем. Фото: Пресс-служба АПК

Ожидания не разочаровали – гостей ждали театрализованные заезды, разнообразные конкурсы, показ горнолыжной моды, розыгрыш сертификатов на проживание в гостиницах и посещение ресторанов. Изюминкой стал старт кампании «Кузбасс: Время новогодних чудес». Для этого отряд Дедов Морозов, который дружно спустился с коры, вместе с туристами запустил символические часы, которые будут отсчитывать время до начала 2021 года. Завершился праздник открытия в воскресенье, 15 ноября – для отдыхающих семьями прошел фестиваль «Нашествие сказок».

С горы скатились не только туристы, но и Деды Морозы. Фото: Пресс-служба АПК

-Важно, чтобы этот горнолыжный сезон был не только успешным, но и безопасным. Поэтому в Кузбассе введены ограничения, касающиеся размещения в гостиницах и рассадки гостей в местах общественного питания. Необходимо соблюдать масочный режим, в том числе на канатных дорогах. На горе Зеленой открыт травмпункт с лабораторией, где в случае необходимости можно сделать тест на коронавирус. Представителям бизнеса и отдыхающим нужно серьезно отнестись к выполнению всех противоэпидемических требований. От этого зависит здоровье людей и продолжительность горнолыжного сезона, - отметил заместитель губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Дополнительные ограничения также коснулись работы пунктов проката. Так, из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом сезоне выдавать будут только лыжи, сноуборды и ботинки. А мягкий инвентарь - шлемы, маски, балаклавы, перчатки туристам придется везти с собой.

Выдача инвентаря проводится с соблюдением всех требований безопасности. Фото: Пресс-служба АПК

Напомним, что уже совсем скоро туристов примут еще три горнолыжных курорта. Так, 21 ноября открывается таежный курорт «Горная Саланга», 28 ноября — эко-комплекс «Танай», а 29 ноября — «Югус» в Междуреченске.

Только цифры

В новом сезоне в Шерегеше будут работать более 80 гостиниц. Гости курорта могут по традиции воспользоваться 16 подъемниками. А 14 ноября были открыты еще два - канатно-кресельная дорога «Учебная» в секторе «А» и четырехместный кресельный подъемник «Запад» в секторе «Б» на горе Мустаг.

Всего на курорте 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 56 километров.