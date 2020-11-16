IT-специалисты разработают цифровые сервисы для АПК в ходе агрохакатона Россельхозбанка

Все, кто интересуются инновациями в сельском хозяйстве, смогут присоединиться к хакатону Agro Hack, представить свою идею на конкурсе Agro Idea, принять участие в студенческом чемпионате по работе с большими данными Data Science Cup или посетить конференцию AgroTech Conference. Мероприятия пройдут 11-13 декабря 2020 года в онлайн-формате на сайте agro-code.ru. Общий призовой фонд составляет 1,37 миллиона рублей.

Основная цель мероприятия – внедрение новых цифровых технологий и решений в агропромышленном комплексе нашей страны. Сегодня их используют лишь порядка 5% российских компаний. При этом эффект от их внедрения позволяет улучшить урожайность, снизить издержки, повысить прибыльность ферм и в целом эффективность управления аграрным бизнесом.

Хакатон Agro Hack

Подать заявку на участие в онлайн-хакатоне могут команды или отдельные специалисты — frontent-, backend- и мобильные разработчики, дизайнеры и аналитики. Эксперты изучат заявки и выберут по десять команд для каждого трека, которые пройдут в финал Agro Hack. В ходе онлайн-хакатона за 40 часов участники решат одну из шести задач от партнеров. Победители в решении каждой из задач получат по 150 тыс. рублей. Партнерами хакатона стали Accenture, Intterra, Digital Agro и Центр интеллектуального цифрового сельского хозяйства.

Первый блок агрохакатона связан со здоровьем растений и животных. Участникам предстоит обучить нейросеть диагностировать состояние дерева яблони по фотографии листа. Команды создадут прототип сервиса, которой с помощью фотографий сможет определять, заражено растение или нет. Еще одна задача - разработать приложение для повышения урожайности космической клубники.

Второй блок задач – рекомендательные сервисы. Так, в качестве одной из задач участникам будет предложено спроектировать рекомендательный сервис для фермеров, цель которого - помочь определить лучшее место для посадки сельскохозяйственной культуры. Также им предстоит придумать решение для отбора лучших поставщиков удобрений. Задание предполагает разработку алгоритма сбора данных о поставщиках, позволяющего выбрать наиболее подходящего продавца по нужным параметрам. Еще одна задача - определение заболоченных и переувлажненных участков сельскохозяйственных угодий.

Третий блок связан с использованием дронов в сельском хозяйстве. Целью станет разработка программы, которая поможет группе дронов равномерно обрабатывать поля. Команды напишут план полета для дронов-опрыскивателей, чтобы они быстро и эффективно распределили средства для защиты растений по полю заданной формы. Полетное задание проверят на симуляторе.

Конкурс идей Agro Idea

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно описать идею полезного для сельского хозяйства IT-продукта или сервиса и подать заявку до 3 декабря. С 7 по 12 декабря авторы десяти лучших идей пообщаются с экспертами Россельхозбанка, усовершенствуют презентации, подготовят выступления.

Во время финала 13 декабря участники представят свои идеи экспертам. Жюри выберет трех победителей, которые получат по 50 тыс. рублей.

Принять участие в конкурсе могут команды стартапов, продакт-менеджеры, дизайнеры, маркетологи, аналитики, а также студенты.

Студенческий чемпионат Agro Data Science Cup

Чемпионат проводится среди студентов российских вузов. Участникам предстоит решить одну из задач с помощью инструментов Data Science и протестировать ее на выборке данных.

Студенты придумают две математические модели: систему, которая позволит предсказывать развитие сельскохозяйственной культуры с помощью индекса вегетации и алгоритм, помогающий определять состояние лимонов по фотографиям.

Победители получат денежные призы: 70 тыс. рублей за первое, 50 тыс. рублей за второе и 40 тыс. рублей за третье место соответственно.

Предварительная регистрация продлится до 18 ноября. Затем организаторы раздадут задания, а участники смогут загружать и редактировать свои решения, а также следить за своим рейтингом на сайте.

Чемпионат завершится 11 декабря — до этого момента необходимо загрузить окончательный вариант работы.

Также 11 декабря в рамках Agro Code пройдет конференция, посвященная новым технологиям в агроиндустрии.

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