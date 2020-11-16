Сотрудники колонии устроили драку в пивном магазине в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Застолье в честь очередного звания одного из сотрудников ГУФСИН закончилось конфликтом в пивном магазине и последовавшей за словесной перепалкой дракой. Видео с конфликтом появилось в социальных сетях.

Сотрудники исправительной колонии №37, что я поселке городского типа Яя в Кемеровской области, отмечали очередное звание одного из них. Начальнику колонии и его заместителям, видимо, не хватило алкоголя, и они вчетвером отправились в местный магазин. Общение с продавщицей мужчины в форме вели в развязной-заигрывающей манере, используя ненормативную лексику. Судя по кадрам видео, мужчины планировали приобрести пиво. Тогда замечание покупателям сделал муж продавщицы: он попросил не выражаться в магазине.

- Нормально покупай! – заявил мужчина.

- Я – потребитель! Я в магазине покупаю так, как хочу, - стал возмущаться начальник ИК-37.

После этого он и супруг продавщицы вышли на улицу, где, по словам очевидцев, начальник колонии несколько раз ударил мужчину по лицу.

Видеозапись вызвала резонанс в обществе, и многочисленные комментаторы в паблике, где появилось видео, высказали свое отношение к некрасивой сцене.

«Если они думают, что погоны им позволяют все, то должны следить за порядком, а не сами нарушать его», - пишет один из подписчиков.

«Надеюсь, выгонят теперь с позором. Звезданулись перед кем? Женщиной-продавцом?» - возмущена другая подписчица.

«Я не совсем поняла - а чем именно они нагрубили девушке? Она работает в таком заведении, значит, готова и к матеркам. Я несколько раз переслушала. И даже ее смех там был», - недоумевает третья пользовательница соцсетей.

«Блин, самое главное нарушение - абсолютно все без масок! Главного и не заметили», - иронизирует еще один подписчик.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни не узрели ничего криминального в конфликте. Другие же уверены: именно люди в форме не имеют права не то что драться возле кабака, но и нецензурно выражаться.

Начало словесного конфликта между предстаителями ГУФСИН и мужем продавщицы. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Случившееся в магазине прокомментировали в ГУФСИН России по Кемеровской области.

- По факту размещения в сети Интернет видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц, - сообщили в ведомстве.

Заинтересовался случившимся и областной Следственный комитет. Его специалисты также начали проверку после появления видео в социальных сетях.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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