Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в регионе изменилась за минувшие сутки. Выросло как число заболевших, так и число выздоровевших.

Еще 185 новых случаев коронавируса выявили в Кузбассе на утро 17 ноября. Таким образом, общее число заболевших за время пандемии достигло 18 481 человека. За сутки выздоровел 231 пациент, а всего с середины марта - 14 683 человека. Также четверо скончались, общее число умерших теперь составляет 318.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3480 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9691 человек.

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