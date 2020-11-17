Аграрии чаще всего страхуют тракторы и комбайны – РСХБ

Причем тракторы являются самым часто принимаемым на страхование видом машин, используемых в сельском хозяйстве, - каждый пятый страховой полис оформляется на этот вид техники. К таким выводам пришли эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проведя анализ страхового рынка сельскохозяйственной техники.

Комбайны заняли вторую строчку в списке наиболее часто принимаемой на страхование сельскохозяйственной техники: на них приходятся два из 10 договоров страхования. Причем чаще всего страхуют именно зерноуборочные комбайны.

Замыкают тройку лидеров сеялки, опрыскиватели, плуги и косилки и являются предметом страхования только в каждом десятом случае.

Используемая сельхозпредприятиями спецтехника - это дорогостоящее имущество, и его утрата может обернуться серьезными финансовыми потерями и вынужденным перерывом в деятельности и сокращением производственного потенциала. В связи с этим своевременное страхование сельскохозяйственной техники позволяет избежать непредвиденных убытков и получить компенсацию в случае возникновения страховых случаев», - отметил генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Анализ страховых случаев показал, что около 32 процентов из них происходят в результате пожаров. Наибольшая страховая выплата в размере 12,9 миллиона рублей была произведена как раз по причине пожара. 29 процентов - по причине дорожно-транспортных происшествий и 21 процентв - в результате аварий во время эксплуатации спецтехники.

Регионами - лидерами по количеству оформленных страховых полисов является Саратовская область (5,2 процента) и Республика Башкортостан (5 процентов). Следом идут Алтайский край (4,6 процента), Оренбургская и Воронежская области – на них приходится по 4 процента договоров страхования. В Краснодарском и Ставропольском крае заключено по 3 процента страховых договоров.

Договор страхования сельскохозяйственной техники и оборудования обеспечивает защиту от уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Специализированный продукт АО СК «РСХБ-Страхование» покрывает финансовые убытки при повреждении специализированной техники как в период эксплуатации, так и во время хранения. Страховыми событиями являются пожар, удар молнии, взрыв, стихийные бедствия, падение летательных аппаратов и других посторонних предметов, оседание или иное движение грунта, дорожно-транспортное происшествие, авария, хищение, угон, противоправные действия третьих лиц.

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