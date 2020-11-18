В Кемерове построено здание Восьмого кассационного суда

С открытием суда будет создано 400 рабочих мест для квалифицированных специалистов и выпускников юридических вузов. Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове завершено строительство здания Восьмого кассационного суда. Сейчас оно полностью готово к вводу в эксплуатацию.

Напомним, что решение о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции принял президент России Владимир Путин. В июле 2018 года он подписал закон о создании девяти судов в пределах соответствующих кассационных округов. Одно из таких ведомств размещено в Кузбассе.

- Получен официальный документ об окончании строительства здания кассационного суда. Таким образом, в ближайшее время учреждение сможет начать работу. Ввод объекта окажет положительное влияние на экономику нашего региона. Будут созданы 400 дополнительных рабочих мест для квалифицированных специалистов и выпускников юридических вузов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава области напомнил, что регион стал единственным в Сибири, где даже в период пандемии коронавируса действующие стройки не были остановлены. Это позволило завершить основные работы на объекте уже к Дню шахтера.

Девятиэтажное современное строение Восьмого кассационного суда расположено на проспекте Притомском. Его общая площадь составляет более 28 тысяч квадратных метров. В здании размещены 42 зала судебных заседаний, конференц-зал на 100 мест, зал президиума на 200 мест и около 300 рабочих кабинетов. Внутри установлены панорамные лифты. Атриум суда увенчан светопрозрачным куполом.

В общей сложности на строительство объекта было выделено 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

СПРАВКА "КП"

Юрисдикция Восьмого кассационного суда будет распространяться на 12 российских регионов - это Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская область.

НА ЗДОРОВЬЕ

В Анжеро-Судженске заработал новый компьютерный томограф

При этом обследоваться на нем смогут не только горожане, но и жители близлежащих территорий.

В городской больнице Анжеро-Судженска установлен новый современный томограф стоимостью 35 миллионов рублей. Оборудование поставлено в медучреждение по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Еще полмиллиона рублей областные власти выделили на ремонт кабинета мультиспиральной компьютерной томографии.

- С помощью нового компьютерного томографа можно быстро проводить диагностику всех систем организма пациента, что особенно важно во время пандемии. Но аппарат будет применяться не только при обследовании больных коронавирусом. Его смогут использовать при диагностировании травм, онкологических, неврологических и иных заболеваний. Исследования в больнице будут проводиться круглосуточно. Ежемесячно обследоваться смогут примерно 350 жителей Анжеро-Судженска, Тайги, Яйского и Ижморского округов - как пациенты стационара, так и амбулаторные больные, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что раньше в больнице действовал 16-срезовый компьютерный томограф. Сейчас закуплен 64-срезовый аппарат, который делает снимки более высокого качества всего за несколько секунд.

С помощью нового томографа можно быстро проводить диагностику всех систем организма, что особенно важно во время пандемии. Фото: пресс-службда АПК

- Новый томограф производит четкие и детализированные изображения внутренних органов. В него также встроена программа для подсчета процента поражения легочной ткани, что служит критерием оценки тяжести заболевания. Мы уже протестировали оборудование: сделали 12 исследований пациентам с пневмониями, - рассказала главврач учреждения Ольга Козлова.

Напомним, в октябре на базе стационара Анжеро-Судженской городской больницы заработал центр амбулаторной онкологической помощи. На приобретение нового оборудования для диагностики злокачественных новообразований было направлено около 450 тысяч рублей.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Новые ФАПы открылись еще в трех селах

Теперь жители смогут получать необходимую медпомощь в комфортных условиях и шаговой доступности.

В Кузбассе продолжается установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных территориях. Недавно три таких пункта появились в селах Сандайка и Даниловка Тяжинского округа, а также в селе Тамбар Тисульского района. Строительство ФАПов на месте старых аварийных построек стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

- Почти полторы тысячи жителей отдаленных территорий Кузбасса теперь будут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. В этом году в регионе открыли уже 33 новых ФАПа,

еще один начнет функционировать в ближайшее время. В результате медицинская помощь станет более доступной для более чем 12 тысяч селян, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в медпункт села Тамбар смогут обращаться не только местные жители, но и пациенты из двух ближайших населенных пунктов - поселка Кинжир и села Солдаткино. Таким образом, экстренная и профилактическая помощь будет доступна для 970 человек. Сам новый ФАП стал уже 19-м открытым в Тисульском районе.

А фельдшерско-акушерские пункты в Сандайке и Даниловке будут обслуживать 172 и 347 местных жителей соответственно. Всего на территории Тяжинского муниципального округа сейчас действует 28 ФАПов.

Все фельдшерско-акушерские пункты оборудованы в соответствии с современными требованиями. Здесь есть кабинет приема, процедурный, совмещенный с прививочным кабинетом, зона ожидания приема. Общая площадь каждого нового фельдшерско-акушерского пункта - более 136 квадратных метров. ФАПы оснащены портативными анализаторами для исследований показателей крови, пульсоксиметром, электрокардиографом. Для экстренных случаев есть дефибриллятор и оборудование, необходимое при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях.

Также в помещениях смонтированы системы электроотопления, водоснабжения, вентиляции с кондиционированием воздуха. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы с двусторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, навигация с использованием шрифта Брайля.