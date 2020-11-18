Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Так случилось и на утро 19 ноября. за сутки выросло число как заболевших, так и выздоровевших

Еще у 178 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 841 человека. Кроме того, за сутки из больниц выписаны еще 178 пациентов. С середины марта число выздоровевших достигло 15 123 человека.

Вместе с новыми случаями выздоровления отмечены и новые случаи смерти среди пациентов с коронавирусом. Еще три человека скончались за минувшие сутки. В общей сложности число умерших достигло 325 человек.

У женщины 1954 года рождения из Таштагольского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкогематологии.

У женщины 1971 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

У мужчины 1949 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

На утро 19 ноября регионе медицинскую помощь получают 3393 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9827 человек.

Статистика. Яндекс.

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